Com a filha internada no Hospital Municipal,pai denuncia descaso à polícia e ao Ministério PublicoPPA

Hospital Municipal de Marabá (Foto:Reprodução) O pai de uma adolescente de 17 anos registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Marabá no último sábado, 30, para relatar o descaso que a equipe médica do Hospital Municipal de Marabá vem tendo em relação à sua filha. Além do registro na polícia, o pai entrou em contato com o Ministério Público do Estado do Pará para informar a situação.

Segundo Jonas Pereira da Silva, a jovem tem passado mal desde o dia 10 de setembro, com fortes dores nas pernas, costas e barriga, além de estar com falta de apetite. “Entre os dias 10 e 20 de setembro levei ela duas vezes ao hospital, mas nunca foi internada”, lamentou.

Com o estado de saúde se agravando, o genitor levou a menina para a casa de saúde novamente no dia 25 de setembro, tendo chegado ao local por volta das 8 horas da manhã e ficado até as 23 horas, quando então foram atendidos.

“A médica que atendeu disse que ela seria internada e que passaria por exames. Ela já fez vários exames e nunca foi descoberto qual a doença que lhe acomete. Ela não está se alimentando e está fragilizada. Nenhum médico conversa com a família para falar sobre o estado clínico dela”, disse o pai na delegacia, ressaltando que soube que a filha está na lista para realizar uma cirurgia, contudo, não sabe do que se trata.

De acordo com o pai, a menina possui regulação para o Hospital Regional desde o dia 27 de setembro. Ele afirma que a filha está em uma situação deplorável e desamparada pelo sistema de saúde do município.

Por fim, o genitor solicita ajuda, pois está com bastante medo da filha morrer.

Neste domingo, 1º, a promotora de Justiça, Francisca Paula da Gama, notificou o HMM e solicitou à direção da casa de saúde informações sobre o quadro clínico da jovem e o cadastro nos sistemas de regulação. Além disso, pediu que sejam adotadas as providências cabíveis para assegurar o tratamento médico prescrito à paciente no prazo máximo de 24 horas.

