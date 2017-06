Com desligamento do sinal analógico, cresce a procura por conversores e televisores com sinal digital no Pará

Vendas em lojas de televisores que recebem sinal digital aumentaram 10% em relação ao ano passado.

Com a contagem regressiva para o encerramento do sinal analógico em Belém e outras 11 cidades do estado, a procura por televisores com sinal digital e pelo conversor digital vem aumentando na capital.

Segundo a gerência de uma loja, as vendas de televisores com sinal digital cresceram cerca de 10% se comparado ao mesmo período do ano passado.

A tevê digital já esta disponível em Belém, região metropolitana e na maioria das cidades que estão em fase de desligamento do sinal analógico, o que irá acontecer em 2018. Com a mudança, a imagem e o som do televisor terão mais qualidade e sem interferências.

“Qual é a grande vantagem da nova tecnologia? É a qualidade da imagem. Eu tenho duas formas de ter esse sinal. Se eu tenho uma TV antiga, posso comprar um conversor e receber através do conversor e ser transmitido para a minha televisão de tubo. Já as modernas têm o conversor embutido, já recebe o sinal digital e tem uma qualidade superior à minha tevê de tubo”, explica Izaías Lins, engenheiro de telecomunicações.

