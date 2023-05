Com dois gols de Paulinho, Atlético-MG vira sobre o Athletico-PR e respira na Libertadores

A quarta rodada da fase de grupos da Libertadores começou nesta terça-feira e o Atlético-MG derrotou o Athletico-PR por 2 a 1 no Mineirão. Os donos da casa saíram atrás no placar, mas conseguiram buscar a virada com dois gols de Paulinho. Alex Santana marcou para o Furacão.

O resultado leva o Galo para a vice-liderança do Grupo G, agora com 6 pontos. Caso Libertad e Alianza Lima empatem na outra partida do grupo, o Atlético-MG se manterá na zona de classificação para os mata-matas. A próxima partida dos mineiros será no domingo, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

O Athletico-PR perdeu pela primeira vez nesta temporada da Libertadores, mas seguiu com a primeira colocação do grupo, com 7 pontos. Os paranaenses podem terminar a rodada empatados com o Alianza Lima, caso os peruanos vençam nesta terça-feira. O próximo compromisso do Furacão será contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, no sábado.

O jogo – O primeiro tempo foi de domínio do Atlético-MG. Os mandantes chegaram com perigo algumas vezes e obrigaram o goleiro Bento a trabalhar. Ainda assim, não houve grandes chances para ambos os lados. O Galo tentou com Paulinho e Pavón, que pararam no arqueiro rival. O Athletico-PR não conseguiu agredir a defesa mineira e não criou qualquer perigo para o gol de Everson.

Na segunda etapa, porém, a história foi outra. Logo aos 5 minutos, o Furacão inaugurou o marcador. Cuello cruzou para a área e Canobbio desviou. Christian chegou para finalizar cruzado. O goleiro Everson caiu para defender, mas acabou falhando na tentativa de espalmar e a bola caiu no pé de Alex Santana, que tocou para o gol.

O empate do Galo saiu aos 22. Igor Gomes tentou tocar no pivô de Hulk. O atacante não conseguiu segurar e a bola passou, porém o zagueiro Pedro Henrique desviou para trás na tentativa de cortar o passe. A bola sobrou para Paulinho chegar batendo no canto direito.

A virada veio na reta final, Igor Gomes cobrou falta pela esquerda na primeira trave. Aos 41, Paulinho apareceu entre os zagueiros para cabecear com força para o gol, 2 a 1 para o Galo.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria) e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/05/2023/08:47:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...