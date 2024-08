Com facão, empresária reage a assalto e expulsa ladrões em Sinop/MT; Veja vídeo

Foto: Reprodução / Vídeo | A dona de um mercado reagiu a uma tentativa de assalto e expulsou dois assaltantes com o uso de um facão, no Bairro Morumbi, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, nessa sexta-feira (2). Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos chegam no local com camisetas amarradas no rosto para não serem identificados.

O g1 conversou com a proprietária do mercado, Kelly Ponzio, de 48 anos, que disse que o comércio tem apenas seis meses e que essa é a primeira vez que ela sofreu uma tentativa de roubo. Kelly contou que como eles não conseguiram levar nada, ela optou por não registrar boletim de ocorrência.

“Os dois estavam com a mão na cintura como se estivessem armados, mas eu não vi arma nenhuma. Eles me abordaram falando ‘perdeu, perdeu’ e depois me mandaram calar a boca. Eu vou falar a verdade, eu agi no impulso da raiva”, relatou.

Kelly ainda destacou que tem consciência de que a atitude que ela teve não é a recomendada, no entanto, disse que ao presenciar o ocorrido teria ficado ‘cega de raiva’ e agiu no impulso. De acordo com a ela, um dos criminosos fugiu em uma bicicleta e o outro fugiu a pé.

O g1 lembra que a Polícia Militar recomenda às pessoas nunca reagirem a assaltos. A orientação da PM é que as vítimas acionem a polícia por meio do telefone ou aplicativo e descrevam características do suspeito, além de informar o horário e local do crime.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2024/08:12:05

