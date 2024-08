Ministério da Justiça compra R$ 244 milhões em armas; veja destino

Foto: Michael Melo/Metrópoles | Licitação aberta pelo Ministério da Justiça prevê compra de 7,1 mil espingardas calibre 12 e 6,8 mil fuzis semiautomáticos calibre 7.62.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai destinar até R$ 244,5 milhões para compra de fuzis calibre 7.62 e espingardas calibre 12 para a Força Nacional de Segurança.

A licitação foi aberta na sexta-feira (2/8) pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e prevê a aquisição de 7.174 espingardas e 6.831 fuzis semiautomáticos, a serem entregues sob demanda, ou seja, à medida em que forem necessárias.

De acordo com dados do Ministério da Justiça, a Força Nacional tem hoje um efetivo mobilizado de 1,3 mil agentes, com outros 42,8 mil agentes capacitados para prestar serviço.

Esse efetivo é formado por peritos e agentes das polícias civil e militares cedidos pelos estados brasileiros por meio de convênio com a Senasp. Em contrapartida, os estados recebem armas e equipamentos para reforço na segurança.

Em maio, o governo federal abriu uma licitação no valor de R$ 672,4 milhões para compra de 33.910 carabinas semiautomáticas calibre 5,56, 35.447 lanternas ajustáveis e 34.346 miras optrônicas. As armas seriam destinadas aos estados que cederam integrantes de suas polícias à Força Nacional de Segurança pelo período de 12 meses, como previsto no acordo de cooperação firmado com entre os estados e a União.

Na licitação, a necessidade de atualização do arsenal e manutenção das armas foi apontada como justificativa. No documento, cada fuzil semiautomático foi orçado em R$ 28,8 mil e cada espingarda calibre 12, em R$ 6,1 mil.

“A Força Nacional tem atuado de forma preventiva e repressiva em situações de crises que comprometam a ordem pública, e em ações planejadas da Carteira de Políticas Públicas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com ênfase nas políticas e eixos da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) justificativa para aquisição das armas. Para consecução com excelência dos objetivos, é imperioso o aparelhamento da Força Nacional com armamentos modernos, eficientes e adequados as características de cada operação”, diz o edital.

As armas devem vir acompanhadas de bandoleira e bolsa para porte, além de cinco carregadores para o fuzil 7.62. Os fuzis também devem ter cor predominante preta, inclusive a parte externa dos carregadores, acabamento de primeira linha e estar apto ao uso de munições nacionais e importadas.

As espingardas calibre 12 de repetição devem trazer consigo um onjunto de miras composto por massa e alça com ajuste micrométrico vertical e horizontal, alça de mira regulável, massa de mira fixa e trilho picatinny.

O armamento deve ter sistema de alimentação por tubo carregador paralelo ao cano, com capacidade de armazenamento entre 5 e 7 cartuchos padrão, permitindo também o uso de munição não-letal.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2024/08:17:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Ascom MCom

Curtir isso: Curtir Carregando...