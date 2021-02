Com gestão e atendimento humanizado, Hospital Regional do Sudeste do Pará alcançou 98% de satisfação em 2020

(Fotos:HRSP) – Mesmo durante o período da pandemia, a unidade conseguiu promover mais de 200 ações de humanização no ano passado_

Referência no combate aos casos mais graves da Covid-19, o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), alcançou a marca de 98% de aprovação dos pacientes que receberam atendimento na unidade, em 2020.

O índice foi divulgado nesta quinta-feira, 17, e representa uma importante percepção da população sobre a qualidade assistencial do hospital. A pesquisa, feita pela própria unidade junto aos pacientes e acompanhantes, tem como objetivo a avaliação do desempenho dos profissionais e a atuação de cada setor.

Mantida pelo Governo do Estado e gerenciada pela Pró-Saúde, o Regional do Sudeste do Pará promove o levantamento do índice de satisfação mensalmente pelo Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). A média mensal resultou no índice de 98% no ano passado.

Para Wesleana Coelho coordenadora do SAU, mesmo com as dificuldades enfrentadas com a pandemia, a instituição manteve um alto índice de satisfação, fruto de um trabalho árduo que conta com a expertise da Pró-Saúde e com ações de humanização”, comenta.

A coordenadora acrescenta que os “usuários elogiam os colaboradores pelo profissionalismo e, principalmente, pela assistência humanizada que é prestada. Isso mostra o comprometimento de toda equipe em oferecer um serviço de qualidade aos pacientes”.

*Humanização*

Mesmo com o distanciamento social imposto pelo novo coronavírus, no ano passado foram realizadas mais de 200 ações de humanização pelo Regional do Sudeste do Pará junto aos pacientes e colaboradores.

O serviço de voluntariado do HRSP se manteve atuante, com a realização de atividades remotas nas áreas de interação musical, risoterapia, assistência religiosa, dentre outras, que levaram solidariedade e conforto aos pacientes.

Além disso, as ações de humanização também envolveram instituições parceiras, como o Lar de idosos São Vicente de Paula, que recebeu a visita de profissionais do hospital para ações de serviço a saúde e assistenciais.

Gerenciada pela Pró-Saúde desde a sua criação em 2006, a unidade vem desenvolvendo diretrizes de gestão que estão em constante evolução assistencial.

Valdemir Girato, diretor Hospitalar do HRSP, explica que o hospital promove regularmente cursos de capacitação e treinamentos. O principal objetivo é promover o aperfeiçoamento dos colaboradores e manter a segurança no atendimento.

“Oferecer um serviço de excelência não é algo simples, exige constante percepção, monitoramento dos índices, saber ouvir críticas, entender as dificuldades e trabalhar mantendo o empenho da equipe. Parabenizo todos os profissionais que contribuem diariamente para que o HRSP seja referência”, ressaltou.

*Homenagens*

Seguindo todas as recomendações de higienização, o SAU prestou homenagens aos colaboradores que atuam na unidade, em um evento especial realizado nesta quinta-feira, 18, que reconheceu os esforços em prol da segurança do paciente.

Os profissionais receberam os agradecimentos em nome de toda a direção do hospital. Na ocasião, os elogios dos próprios pacientes também foram divulgados aos profissionais, indicando a importância de cada colaborador no tratamento e recuperação no ambiente hospitalar.

