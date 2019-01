Portadores de diabetes denunciam falta de medicamento no Estado e no Município

Associação diz que a determinação judicial para garantir o tratamento não tem sido obedecida

(Foto Igor Mota) – A Associação Paraense de Diabéticos denuncia que, há um mês, tanto o Estado quanto o Município não estão obedecendo às determinações da Justiça Federal para a garantia de medicamentos para tratamento do diabetes.

Somente em Belém cerca de dois mil pacientes são atendidos pela Secretaria de Saúde de Belém (Sesma), no Centro de Especialidades Médico-Odontológicas (Cemo), na avenida Almirante Barroso com a travessa Barão do Triunfo, no bairro do Marco, estão sem insulinas. Além de centenas de pacientes que vêm do interior em busca da medicação pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) na Unidades Regionais de Saúde (Ures), na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no bairro do Reduto, em Belém.

Segundo Wila Lobato, coordenadora da associação, no Cemo faltam as insulinas Lantus, Treciba, Apidra e Novorapid. Há um mês também não tem na Ures a Lantus, Treciba e insulinas rápidas.

A preocupação, segundo ela, é que o paciente não pode parar de aplicar a insulina, pois ocasiona piora no quadro de saúde do paciente, que pode chegar à morte.

Em Belém, os medicamentos injetáveis e orais, e materiais devem ser garantidos pela a Sesma. Já a Sespa é responsável pelas medicações nos demais municípios paraenses e os materiais (fitas reagentes e aparelho) devem ser mantidos pela Secretaria de Saúde do Município em que o paciente reside.

JUSTIFICATIVAS

A Sesma, por sua vez, esclarece que “a falta da insulina e das agulhas foi ocasionada pelo atraso no processo licitatório, mas já tem previsão de regularizar a partir da primeira quinzena do mês de abril”.

Já a Sespa informa que o abastecimento da Insulina Lantus já está normalizado desde 15 de março deste ano e os pacientes já estão recebendo regularmente na Ures Doca. Quanto aos demais insumos, a Sespa esclarece que possui processos em andamento de aquisição.

Por: Portal ORM/O Liberal

