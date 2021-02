Jovem de 19 anos dá à luz dentro de voadeira em rio e Itaituba

Grávida estava a caminho do Hospital Municipal de Itaituba em embarcação – (Foto| Reprodução)

Uma jovem de 19 anos deu à luz dentro de uma embarcação do tipo voadeira, na madrugada desta quinta-feira (18), enquanto atravessava o rio Tapajós rumo ao Hospital Municipal de Itaituba, no sudoeste paraense. As informações são do site Giro Portal.

Segundo o portal de notícias, a jovem Patrícia Alves começou a sentir as contrações do parto por volta da meia-noite de hoje. Ela foi levada ao Pronto Atendimento do distrito de Miritituba e, de lá, foi embarcada em uma voadeira para ser levada ao Hospital Municipal de Itaituba, já que poderia ter o filho a qualquer momento.

Um técnico de enfermagem acompanhou a gestante na viagem. Durante a travessia, as contrações aumentaram de intensidade e ele deu à luz na embarcação com o auxílio do técnico de enfermagem. O bebê é o quarto filho de Patrícia Alves.

Depois do parto, mãe e filho foram encaminhados ao setor de obstetrícia do hospital municipal para cuidados médicos. Eles devem receber alta nesta sexta-feira (19).

Autor: Com informações do Giro Portal-quinta-feira, 18/02/2021, 16:01 –

