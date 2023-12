Com gols de Fausto e Romero, Corinthians vence Coritiba na despedida do Campeonato Brasileiro

O Corinthians venceu a equipe do Coritiba por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (6), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Fausto Vera e Ángel Romero foram os autores dos gols no Couto Pereira, que não contou com a presença de público por conta da punição imposta pelo STJD ao Coxa.

Com esse resultado, o Timão termina o Brasileirão na 13ª posição, com 50 pontos conquistados e vaga garantida na Copa Sul-Americana de 2024. Já o Coxa, que entrou para o jogo previamente rebaixado, terminou a liga nacional de 2023 na 19ª colocação, com 30 unidades.

O jogo – O primeiro tempo foi controlado pelo Corinthians. A equipe abriu o placar logo aos 11 minutos, em finalização de fora da área de Fausto Vera, sem chances para o goleiro Pedro Morisco. O Timão ampliou no minuto 21, com Ángel Romero, que finalizou com desvio após assistência de Yuri Alberto.

Com a vantagem, o Alvinegro soube administrar o duelo, trocando passes. O Coritiba tentou algumas investidas em velocidade, mas pouco assustou Carlos Miguel.

A segunda etapa no Couto Pereira foi marcada por poucas emoções. A melhor chance criada foi do Corinthians, aos 10 minutos, com finalização perigosa de Matheus Araújo para fora.

No restante do confronto, coube ao Timão esfriar o jogo e manter a vantagem construída no primeiro tempo. A preocupação ficou por conta de Ruan Oliveira, que deixou o gramado aos 35 minutos, lesionado.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/12/2023/06:38:31

