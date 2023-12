Cuiabá faz três no Athletico-PR termina brasileiro em 12º e vai para Sul-americana

Pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, Cuiabá e Athletico-PR se enfrentaram na noite desta quarta-feira (6), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com gols de Clayson e Derik Lacerda, o Dourado venceu por 2 a 0.

Assim, a equipe mato-grossense encerra participação nesta edição do torneio nacional na 12ª colocação, dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana. Ao todo, foram 51 pontos somados, 14 vitórias, nove empates e 15 derrotas.

Por sua vez, o Furacão também vai disputar a Sul-Americana na próxima temporada. A equipe paranaense termina a competição na oitava posição, com 56 unidades. A campanha teve 14 triunfos, 14 igualdades e dez reveses.

Agora, as equipes encerram a temporada e saem de férias antes do início dos estaduais de 2024.

Com os times sem grande ambições na competição, prevaleceu a equipe mandante. Diante do seu torcedor, o Cuiabá abriu o placar logo aos dez minutos do primeiro tempo. Derik Lacerda ganhou na velocidade e sofreu pênalti de Kaíque Rocha. Na cobrança, Clayson bateu no meio do gol e fez o 1 a 0.

Seis minutos depois, Clayson cruzou na medida pra Derik Lacerda cabecear para o fundo do gol. Aos 27, Isidro Pitta recebeu, invadiu a área e acertou a trave da meta defendida por Bento.

Na volta do intervalo, o técnio Wesley Carvalho fez mudanças no Athletico-PR. Com isso, a equipe melhorou na partida e levou perigo logo aos quatro minutos. Wlliam recebeu na entrada da área e bateu de primeira, levando perigo após desvio na marcação. No minuto seguinte, Erick aproveitou escanteio e desviou de primeira, mas parou em defesa de João Carlos.

Aos 19, Canobbio cruzou rasteiro e Rômulo conseguiu o desvio. No entanto, antes da bola entrar, Raniele tirou em cima da linha, evitando o gol do Furacão. Dez minutos mais tarde, foi a vez do uruguaio receber passe dentro da área e bater de primeira. Mas, pegou mal na bola e isolou.

Por fim, aos 30, Jonathan Cafú foi acionado por Deyverson e bateu na saída de Bento, mas o goleiro do Athletico-PR fechou bem o ângulo e fez a defesa. Já nos acréscimos, aos 50, Clayson pegou sobra na entrada da área, ajeitou para a perna direita e bateu colocado para dar números finais ao confronto.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/12/2023/06:38:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...