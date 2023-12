Botafogo perde para o Internacional, fica fora do G4 e vai à pré-Libertadores

O Botafogo confirmou o fim de Campeonato Brasileiro melancólico ao perder por 3 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Com o resultado, os alvinegros terminaram a Série A fora do G4 e terão que jogar a Pré-Libertadores. Já os gaúchos já estavam classificados para a Sul-Americana.

A equipe do Internacional foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Enner Valencia. O Botafogo empatou no começo da etapa final, com Janderson, mas viu os donos da casa fazerem dois em seguida, com Alan Patrick e Pedro Henrique.

O jogo – O Botafogo tentou esboçar uma pressão nos primeiros minutos, mas viu o Internacional logo ter o controle da partida. Os donos da casa abriram o placar aos 18 minutos. Enner Valencia aproveitou cruzamento rasteiro e mandou para a rede.

O Colorado continuou melhor e chegou a balançar a rede novamente, com Alan Patrick. No entanto, o gol foi anulado por impedimento no lance. Em seguida, o Botafogo também teve gol anulado por impedimento, feito por Luís Henrique.

Na parte final, o confronto ficou aberto. Os gaúchos assustaram em lances com Maurício e Pedro Henrique. Já o Botafogo teve chance de empatar após erro de Rochet. Assim, o Inter manteve a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Glorioso foi eficiente e empatou com um minuto. Janderson aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede. Mas o Internacional não deu chance para o azar e ficou novamente a frente aos quatro, com Alan Patrick. O meia recebeu passe na área, dominou e chutou sem chance para Lucas Perri.

O revés foi sentido pelos visitantes, que viu o adversário marcar mais um aos sete minutos. Pedro Henrique foi lançado ainda no campo de defesa, entrou na área e chutou para a rede.

O novo gol sofrido acabou com o ânimo do Botafogo. A partir daí, o Internacional passou a administrar o resultado. Os visitantes só esboçaram atacar na parte final. No entanto, o Botafogo errou muito e pouco incomodou o Inter, que garantiu os três pontos.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/12/2023/06:38:31

