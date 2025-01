Com honras ao Pará, famosos esbanjam simpatia em ensaio da Grande Rio

David Brasil, Paolla Oliveira e Adriana Bombom foram algumas das celebridades que estiveram na quadra da Grande Rio | (Webert Belecio / AgNews)

Famosos como Paolla Oliveira e David Brasil marcam presença no ensaio da Grande Rio, que promete um carnaval cheio de energia e cultura.

As musas e famosos estão com a preparação para o carnaval a todo o vapor. Mostrando muito samba no pé e carisma, alguns deles marcam presença nos eventos de escolas de samba.

Paolla Oliveira, Adriana Bombom, Karen Lopes, Mulher Melão, David Brasil e Milton Cunha compareceram no ensaio de quadra da Acadêmicos do Grande Rio na última terça-feira (21). A escola de samba, que apresentará o enredo Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós, homenageando o Pará, promete um desfile repleto de energia e rica em elementos culturais no Carnaval de 2025.

Veja as fotos:

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/18:19:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...