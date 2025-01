Pastor troca mensagem com criança de 10 anos: “vendo Xvideos”

As mensagens enviadas pelo pastor são de cunhos sexual | Foto: Reprodução/Polícia

As conversas começaram após a menina ser adicionada por uma outra jovem que mora no mesmo condomínio que ela em um grupo no WhatsApp.

A família de uma menina de 10 anos denunciou um pastor após a criança receber diversas mensagens de cunho sexual. A denúncia foi registrada na delegacia de Valparaíso, em Goiás.

A mãe, que sempre monitora o celular da filha, percebeu comportamentos estranhos da criança e, após pegar o celular dela, viu que se tratava de mensagens libidinosas enviadas pelo pastor, que se passavam por um adolescente de 14 anos.

A menina até tentou apagar as mensagens, mas a mãe conseguiu recuperá-las fazendo um backup no celular. Em uma das falas, o pastor diz: “Tô vendo Xvideos”, logo em seguida a vítima rebate: “aveee”.

Em outras mensagens no mesmo grupo, o suspeito insinua: “queria ver vocês duas se pegando”. Logo após, ele afirma que uma menina “vai levar uma surra de bct”. Na sequência o pastor completa: “te ensina direitinho a lamber todo o mel”.

E não para por aí, as mensagens continuam com: “pau na xota das meninas kkkk”. Como o grupo de jovens achava que estava conversando com alguém de idade próxima a deles, eles continuaram conversando com o suspeito.

As meninas chegaram a pedir fotos do suposto adolescente, mas sempre que falavam, ele dava um jeito de se esquivar.

Até maio de 2024, foram registradas 11.692 denúncias relacionadas à violência sexual contra crianças e adolescentes no país. Estudos indicam que, diariamente, 320 crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil, embora apenas cerca de 10% dos casos sejam denunciados. Os dados são do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso, que foi registrado através de denúncia no ano passado.

As investigações seguem sob sigilo, e já foi instaurado um procedimento investigatório na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM de Valparaíso.

