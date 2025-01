Prefeitura de Itaituba abre processo seletivo para 743 vagas

A cidade fica localizada no oeste do Pará | Bruno Cecim/Agência Pará

Entre as vagas disponíveis, estão cargos como Arquiteto, Assistente Social, Analista Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, dentre outros.

Prefeitura de Itaituba, no Pará, anunciou a abertura de inscrições para um processo seletivo destinado à contratação de profissionais em diversos níveis de escolaridade. Ao todo, são ofertadas 743 vagas para cargos que exigem formação fundamental (completa ou incompleta), nível médio, técnico e superior. Também haverá formação de cadastro reserva.

Entre as vagas disponíveis, estão cargos como Arquiteto, Assistente Social, Analista Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Médico Veterinário, Pedagogo, Psicólogo, Técnico em Informática, Motorista, Gari, Pedreiro, Vigia e muitos outros.

Os salários para os selecionados variam entre R$ 1.518,00 e R$ 4.106,00, dependendo do cargo, com carga horária semanal de 30 a 40 horas.

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Itaituba. Não será cobrada nenhuma taxa para participar do processo seletivo.

Processo de seleção e contrato

A seleção será realizada por meio de análise curricular, de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

Os contratos de trabalho temporários terão duração de um ano, com início previsto para 1º de março de 2025 e término em 30 de março de 2026. Há possibilidade de prorrogação ou rescisão, conforme decisão da Administração Pública.

Para mais informações, os interessados devem consultar o edital completo no site da Prefeitura de Itaituba.

Fonte: PCI Concursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/18:00:36

