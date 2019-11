Com influência direta do VAR, Inter e Athletico empatam no Beira-Rio

O Internacional perdeu uma grande chance de encostar no G4 do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o time comandado pelo técnico Zé Ricardo recebeu o Athletico-PR, no Beira-Rio, e acabou empatando em 1 a 1 em partida bastante movimentada e com influência direta e assertiva do VAR. Rodrigo Lindoso, de cobertura, marcou o gol colorado. Rony estufou as redes para o Furacão em Porto Alegre.

Com o resultado, o Internacional ficou com 45 pontos, se mantendo a dois tentos do rival Grêmio e a quatro do São Paulo, último clube que ocupa o G4 atualmente. O Athletico, por sua vez, segue na oitava colocação, logo atrás do Corinthians, com 44 pontos.

Agora, o Colorado terá a grande oportunidade de ultrapassar o rival Grêmio em um confronto direto no próximo domingo, às 18h (de Brasília), na Arena do Grêmio. Já o Furacão recebe o CSA, no mesmo dia e horário, na Arena da Baixada.

O jogo – O Internacional não quis saber de perder tempo e abriu o placar logo aos 11 minutos de partida. Paolo Guerrero saiu da área e, pela direita, deu lindo passe para Rodrigo Lindoso, que aproveitou o posicionamento da zaga do Athletico-PR para fazer a infiltração e, cara a cara com o goleiro, finalizou por cobertura, sem chances para Santos.

Só que a alegria do Colorado durou pouco tempo. Dez minutos depois de os donos da casa abrirem o placar, o Athletico-PR reagiu com Rony, que aproveitou o cruzamento de Madson para bater de primeira e estufas as redes, deixando tudo igual no Beira-Rio.

Daí em diante o jogo pegou fogo. Aos 28 minutos, Nikão recebeu lançamento de Rony e, mano a mano com o goleiro, finalizou sem muita força, permitindo que Moledo chegasse a tempo para evitar a virada rubro-negra. Já aos 31 foi a vez de Paolo Guerrero ajeitar a bola, fazer o giro e mandar rente à trave do goleiro Santos, assustando o time visitante.

O Internacional voltou para o segundo tempo determinado a conquistar a vitória diante de seus torcedores. Aos 19 minutos, o time comandado pelo técnico Zé Ricardo esteve muito próximo de voltar a ficar à frente no placar com D’Alessandro, que recebeu de Edenílson em contra-ataque, mas ao invés de escolher entre Wellington Silva e Paolo Guerrero para dar o passe, preferiu encobrir o goleiro Santos e acabou carimbando o travessão, que evitou o gol antológico do camisa 10 colorado.

Já aos 32, os donos da casa estiveram ainda mais perto de balançarem as redes. Guerrero cruzou rasteiro, e Nico López bateu de primeira, atingindo o braço de Márcio Azevedo. Após consultar o VAR, o árbitro marcou pênalti, mas Paolo Guerrero desperdiçou a cobrança ao chutar no canto direito de Santos, que espalmou.

O que o Athletico-PR não contava era que logo na sequência, na cobrança de escanteio decorrente da defesa do Santos, o próprio Guerrero aproveitou bate-rebate dentro da área para mandar para o fundo das redes. Porém, após revisão do VAR, a arbitragem acusou impedimento de Nico López, que havia chutado na trave antes de a bola sobrar nos pés do peruano, anulando o gol colorado.

