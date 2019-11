Publicação Nº 0272/2019 = J.R LOPES INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI

J.R LOPES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI– inscrito com o CNPJ nº 33.535.606/0001-00, localizada na Rua Juscelino Alves Rodrigues, nº s/n na comunidade de /alvorada da Amazónia, cidade de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP a LO [LICENÇA DE OPERAÇÃO] , LP [LICENÇA DE INSTALAÇÃO] e LP [LICENÇA PREVIA] , através do protocolo nº 1227/2019, para atividade de desdobramento de madeiras em toras para produção de madeira serrada e beneficiada.

