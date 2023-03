Com mais de 100 dias foragida, ex-secretária de educação de Novo Progresso,consegue habeas corpus na Justiça Federal

Cláudia Raquel Kummer Muniz, com prisão decretada em novembro de 2022, pela Justiça por atos golpistas no Pará, completou nesta sexta-feira, 10 de março de 2023, 101 dias foragida. Ela tem 48 anos, é professora e chegou a dirigir a Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Novo Progresso, no mandato do prefeito Osvaldo Romanholi. (Foto: Reprodução)

A prisão de Cláudia foi decretada pela Vara da Justiça Federal em Itaituba (PA), no âmbito da operação 163 Livre, deflagrada pela Polícia Federal (PF), seis pessoas foram presas e quatro estavam foragidas desde novembro do ano passado.

Assista o video divulgado pela professora nas redes (abaixo)

FORAGIDOS –ELIANDRO DE SOUZA ANDRADE,CLÁUDIA RAQUEL KUMMER MUNIZ,MARLISSON PARENTE VIANA,JOCIMAR OLIVEIRA QUEIROZ. (Não temos informações sobre os outros foragidos)



Nesta sexta-feira, 10 de março de 2023, a defesa da professora divulgou nas redes a conquista que foi parar no STF, e a professora passa a responder em liberdade com uso de tornozeleira.

Ela é acusada de ser uma das líderes dos bloqueios na BR-163 (Santarém-Cuibá), em protesto golpista contra a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para Lula (PT) nas eleições de 2022.

A professora foi acusada de convocar o movimento por divulgar vídeo, logo após a derrota de Bolsonaro.

Assista ao vídeo

Lessa Pátria

O Estado Democrático de Direito encontra-se alicerçado em princípios constitucionais, dentre os quais a liberdade de manifestação de pensamento e de expressão intelectual erigem-se como dois dos seus principais pilares de sustentação (Art. 5º, IV, IX, CF/1988. Declaração Americana sobre os Direitos do Homem, Art. IV; Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Art. 13, e Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão/Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH) (CERQUEIRA, 2007:271).

Quando falamos em liberdade de expressão, estamos nos referindo ao livre pensar, ao livre expressar-se, ao livre informar, todos poderes e direitos fundamentais inalienáveis e imprescritíveis do indivíduo, constantes da maioria das Magnas Cartas que regem as sociedades humanas. Liberdade em sentido amplo e geral, mas restrito, i. E., até o ponto em que ela, ultrapassando as fronteiras (éticas, morais e legais) que a delimitam, se torne libertinagem. Liberdade, por outro lado, que implica um caminho de dupla via: de informar e de ser informado, com veracidade e sem tergiversação. A fronteira difusa que separa a liberdade da libertinagem assenta-se, assim, sobre o sentido de responsabilidade de quem assume decisões. Libertinagem é, pois, uma “falsa liberdade”, uma imoralidade condutual.

Ataque a PRF

Foragidos

A Professora licenciada e ex-secretária de educação Claudia Raquel Kummer Muniz , de 48 anos, Eliandro de Souza Andrade, Marlisson Parente Viana e Jocimar Oliveira Queiroz, considerados foragidos após terem sidos apontados pela Polícia Federal, como líderes de bloqueios na BR-163, em Novo Progresso (PA), em reação à derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições, há mais de um mês.

Envolvimento da Professora

Claudia está sendo procurada pela PF, por ter gravado um vídeo, logo após a derrota do presidente Jair Bolsonaro, convocando a população a ocupar a rodovia na saída da cidade de Novo Progresso-PA. A Rodovia ficou interditada por mais de 6 dias, chegou a ter confronto entre manifestantes e equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em que as viaturas deixaram o local sob tiros de fogos de artifício e lançamento de objetos. Um agente ficou ferido e uma criança precisou ser socorrida na tentativa de liberar a via.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/03/2023/10:45:56

