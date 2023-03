PMs que atuaram na negociação do sequestro, em Belém, são condecorados pelo governador do Pará

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (10). – (Foto:Reprodução)

PMs que atuaram no sequestro de 17 horas recebem homenagem do Governador Helder Barbalho

Os policiais militares que atuaram diretamente na negociação do sequestro da mãe e três filhos na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, foram condecorados pelo governador do Pará, Helder Barbalho, na manhã desta sexta-feira (10).

“Compreendo que o Estado deve prestigiar os envolvidos nessa operação, que mostra o talento e a qualidade do Sistema de Segurança do Estado”, disse Helder.

Leia também:Mãe vítima de sequestro em Belém conta detalhes das 17h de terror: ‘estava esgotada, com sede, mas tinha que ser forte, pois minha filha ainda estava ali’, diz

O sequestro

Uma mulher e três filhos foram feitos reféns dentro de um carro, por 17 horas, em Belém, e mobilizou órgãos de segurança e causou comoção em quem acompanhava o caso.

O sequestro ocorreu por volta das 19h10, pouco depois de a mãe e os três filhos (com idade de 3, 7 e 10 anos) entrarem em um carro de aplicativo na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Castanheira, em Belém.

O motorista conseguiu fugir e pedir ajuda à polícia, mas a mãe e os filhos ficaram no carro sendo feitos reféns por Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos.

A primeira vítima a ser liberada foi um dos filhos da vítima. O garoto de 7 anos foi liberado por volta das 22h40 da noite da última quarta-feira (8).

De minutos em minutos, policiais chegavam perto do carro e conversavam com o homem, que liberou, por volta das 23h20, mais um ocupante do carro, o outro filho da mulher, de 10 anos de idade.

A terceira vítima libertada foi a filha de 3 anos da mãe, após ter sido mantida refém por 15 horas junto com a mãe.

Após 17 horas de negociações, Yann Carlos Monteiro Barroso, que manteve uma mulher, de 26 anos, e três crianças reféns, em Belém, se entregou à polícia, ao meio-dia desta quinta-feira (9).

A vítima, que estava ferida superficialmente, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Marambaia, em Belém. O sequestrador, estava com o pescoço sangrando, também foi encaminhado para o hospital.

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/03/2023/11:06:16 com informações do G1PA

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...