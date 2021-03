Com mensagem do Papa Francisco, pacientes com Covid-19 recebem bênção de proteção no Hospital Regional do Sudeste do Pará

Nesta sexta-feira, 19 de março, a Igreja católica celebra o dia de São José, protetor da família

O Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), recebeu nesta sexta-feira (19), dia de São José, protetor da família, a visita do Bispo de Marabá, Dom Vital Corbellini, que levou bênçãos de proteção e a mensagem do Papa Francisco, para pacientes e profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus.

Realizada na área externa do HRSP, a iniciativa reuniu o clero da Diocese de Marabá, colaboradores, usuários e familiares, que participaram do momento de oração. A celebração seguiu todas as recomendações e medidas de prevenção à Covid-19, como uso de máscaras e distanciamento social.

Na ocasião, o Bispo de Marabá, Dom Vital Corbellini, compartilhou a mensagem enviada pelo Papa Francisco, convidando os fiéis de todos os países, para que nos momentos mais difíceis, como essa nova onda da pandemia, invoquem São José para interceder e proteger todos os enfermos.

“Homem justo, sábio e que durante toda sua vida amou o senhor, sempre buscando, nos momentos bons e ruim, as orientações de Deus, esse foi São José. Que ele possa proteger todos os acamados, familiares e os profissionais de saúde do HRSP”, declarou o religioso.

De acordo com Flavia Fernandes, analista de humanização da unidade, a iniciativa é uma das ações da Pastoral da Saúde, que busca promover momentos de celebração da vida, com foco na fé e esperança, além de acompanhar os familiares dos doentes, ajudando-os nos momentos difíceis e transmitindo-lhes a palavra de esperança e conforto.

“Por meio da Pastoral da Saúde, promovemos várias ações que vem contribuindo para elevação da autoestima e recuperação dos nossos pacientes. Mesmo com a pandemia, o trabalho religioso não para, sempre seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança do paciente”, ressaltou Flávia.

*Atendimento Religioso*

Visando a manutenção do atendimento espiritual aos pacientes no período de pandemia, a Pró-Saúde, gestora do HRSP, criou um e-book, com informações e orientações importantes sobre como realizar, com segurança, as ações religiosas em unidades de saúde.

A instituição também disponibilizou um vídeo, elaborado pela sua Diretoria Médica, com um passo a passo, para garantir a integridade de todos os envolvidos, incluindo aqueles que têm como missão alimentar a alma dos enfermos neste momento tão difícil.

O HRSP é referência para 22 municípios no tratamento de casos graves da Covid-19. A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela Pró-Saúde desde 2006, e presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Ffonte:Pró Saúde Por Ederson Oliviera

