Com quilo da carne por até R$ 500, rebanho de boi japonês cresce no país

O setor ainda está longe de suprir a demanda nacional —o país já até importa a carne de wagyu do Uruguai e do Japão.

“De modo geral, a indústria da carne não gosta de trabalhar com o wagyu”, diz Steinbruch. O consumidor, no entanto, terá de esperar mais um pouco para encontrar a carne por preços mais acessíveis.

Ele, que cria o wagyu puro desde 2006, oferece benefícios especiais para quem comprar seus animais. “Se o produtor comprar um bezerro comigo, garanto a compra do animal pelo dobro do preço.”

Mesmo o retorno garantido, o volume de produtores da raça pura ainda é pequeno no país. São apenas 35 cadastrados na ABCW (Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos das Raças Wagyu) —o número, no entanto, cresceu 40% no ano passado em relação a 2017.

