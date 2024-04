Saiba quem são as servidoras mortas em acidente entre caminhonete e carreta em rodovia do Mato Grosso

Da esquerda para a direita: Vanessa Brunetto Magri, Debora Cristina Santos, Amalia Emile da Cruz Silva e Sandra Bourscheit — Foto: Reprodução

O veículo envolvido no acidente é da Prefeitura de Tapurah (MT) e transportava servidoras da Secretaria de Assistência Social do município.

Quatro servidoras públicas estão entre as vítimas do acidente entre uma carreta e uma caminhonete na MT-249, próximo a Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, nesta quarta-feira (17).

As vítimas foram identificadas como:

Vanessa Brunetto Magri, secretária de Assistência Social;

Debora Cristina Santos, coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS);

Amalia Emile da Cruz Silva, psicóloga;

Sandra Bourscheit, assistente social.

Nas redes sociais, a secretária Vanessa Brunetto e a servidora Sandra Bourscheit compartilhavam fotos com a família e ambas tinham deixam dois filhos pequenos.

O veículo envolvido no acidente é da Prefeitura de Tapurah (MT), a 414 km de Cuiabá, e transportava servidoras da Secretaria de Assistência Social do município. Elas estavam a caminho de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, quando o acidente ocorreu.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

Segundo o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Fernando Duarte Santana, a carreta pegou fogo após a batida, mas o motorista saiu ileso. As quatro servidoras estavam na caminhonete.

A Prefeitura emitiu uma nota de pesar em memória das servidoras, declarou luto oficial de três dias e cancelou as aulas na rede municipal na tarde desta quarta-feira (17) e manhã de quinta-feira (18).

