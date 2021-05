Com sangramento no estômago, Bruno Covas é intubado em UTI

Prefeito havia sido internado neste domingo (2) após sentir efeitos adversos do tratamento contra o câncer – (Foto:Estadão Conteúdo)

Após a descoberta de um sangramento no estômago, na manhã desta segunda-feira (3), o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi intubado e transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista.

A decisão ocorreu após um exame de endoscopia verificar que o sangramento era causado por uma úlcera, em cima do tumor original que ele enfrenta na cárdia – passagem do esôfago para o estômago. Segundo o médico David Uip, que compõe o corpo clínico que cuida do prefeito, o sangramento foi controlado pelo endocopista.

As sessões de quimioterapia e imunoterapia que o prefeito faria nesta segunda (3) foram suspensas e não devem acontecer nos próximos dias, por causa da mudança do quadro e da transferência para a UTI. Os médicos dizem que, embora o sangramento não seja desejável, faz parte do quadro de tratamento atual do prefeito.

Por:Redação Integrada, com informações do G1

