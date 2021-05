Piloto de motocross morre em acidente durante evento esportivo, no Pará

‘Ronny Bala’ era muito conhecido em Dom Eliseu, e sua morte causou comoção (Foto:Reprodução)

A motocicleta que Roneison Miranda, conhecido como “Ronny Bala”, de 27 anos, pilotava, bateu de frente com outra, na ’19ª Trilha do Grão’. Outra vítima foi socorrida em estado grave

O piloto de motocross Roneilson Miranda, conhecido como “Ronny Bala”, de 27 anos, morreu no início da tarde deste domingo (2), em um grave acidente no município de Dom Eliseu, sudeste do Pará. A motocicleta que ele pilotava bateu de frente com outra, em uma estrada de vicinal, durante realização da “19ª Trilha do Grão”. O condutor do outro veículo foi socorrido em estado grave.

Roneilson era natural da cidade de Itinga, no Maranhão, mas nos últimos anos vivia e trabalhava em Imperatriz, onde mantinha uma oficina de reparo rápido de lanternagem. Ele gostava de participar de provas radicais na região da divisa entre o Pará e o Maranhão.

A vítima, que era muito conhecida na região de Dom Eliseu, teve morte instantânea após o impacto. Como o acidente aconteceu na zona rural, o corpo foi resgatado na carroceria de uma caminhonete.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas, onde passou por perícia médica e, em seguida, foi liberado para velório e sepultamento. A morte deixou os adeptos de esportes radicais bastante abalados às margens da BR-010 (Rodovia Belém-Brasília).

