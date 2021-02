Com time reserva Palmeiras empata com Botafogo antes de viajar para disputar o Mundial

O Palmeiras completou o quarto jogo consecutivo sem vencer pelo Campeonato Brasileiro na tarde desta terça-feira.

Na última partida antes de viajar para o Mundial de Clubes, o time alviverde saiu na frente no Allianz Parque, mas cedeu o empate por 1 a 1 ao Botafogo.

Com 53 pontos, 12 a menos do que o líder Internacional, o Palmeiras aparece na sexta colocação do Campeonato Brasileiro e viaja ainda nesta terça para o Catar, sede do Mundial. O Botafogo, por sua vez, soma 24 pontos e continua em situação delicada, já que o Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 35 pontos.

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo encara o Sport às 20 horas (de Brasília) desta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos. Já o Palmeiras, pela semifinal do Mundial de Clubes, enfrenta o vencedor do jogo entre Tigres e Ulsan às 15 horas de domingo, no Estádio Cidade da Educação.

Seriamente ameaçado pelo rebaixamento à Série B, o Botafogo teve a primeira chance no Allianz Parque. Após cobrança de escanteio da direita, Rafael Forster cabeceou com perigo para Weverton. O lateral esquerdo torceu o tornozelo no lance e acabou substituído por Hugo.

O Palmeiras respondeu e conseguiu inaugurar o marcador aos 15 minutos, quando Gustavo Scarpa cobrou escanteio da esquerda e Emerson Santos cabeceou para o gol. No final do primeiro tempo, ao tentar bloquear um chute com o bico do pé direito, o zagueiro sentiu e precisou sair para entrada de Benjamin Kuscevic.

O time alviverde ainda perdeu uma grande chance de ampliar no primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque, Willian recebeu de Patrick de Paula, avançou com a bola dominada e chutou para defesa de Diego Cavalieri. O atacante poderia ter rolado para Breno Lopes marcar, mas tomou a decisão errada.

O Botafogo chegou ao empate aos 14 minutos da etapa complementar. Atento, Matheus Nascimento roubou a bola facilmente de Lucas Lima no meio de campo, ganhou terreno e tocou para Rafael Navarro. Em um belo gol, o atacante puxou para dentro e chutou de fora da área para acertar o canto esquerdo de Weverton.

Na tentativa de retomar a vantagem no placar, o Palmeiras levou perigo em jogada de bola parada. Gustavo Scarpa cobrou escanteio da esquerda e Felipe Melo subiu para cabecear firme. A bola passou perto da trave de Diego Cavalieri e saiu pela linha de fundo.

Durante os minutos da partida disputada no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo tiveram dificuldades para articular boas jogadas no campo de ataque. O técnico Abel Ferreira chegou a colocar o titular Gabriel Menino em campo, mas o placar permaneceu inalterado até o final.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Grecco/assessoria/arquivo)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...