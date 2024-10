Atleta do Parádesporto é convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado

(Foto: Reprodução) – Andressa Carvalho, de 25 anos, participa do programa do Governo do Pará que incentiva a prática de esportes

A atleta do programa “Parádesporto” do Governo do Pará, Andressa de Abreu Carvalho, de 25 anos foi convocada para integrar a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado de base, em setembro, e encontra-se em treinamento com a Seleção desde o dia 5 até 12 de outubro. Os treinamentos estão ocorrendo no ginásio do Sesi, em Suzano-SP, pela Confederação Brasileira Voleibol para Deficientes (CBVD).

A atleta comemorou a notícia da convocação com a família e ressaltou a importância de estar entre as melhores do mundo. “Recebemos com muita alegria essa convocação. Minha família ficou tão feliz quanto eu. Vi como uma grande oportunidade de estar entre as melhores do mundo de vôlei sentado e que tenho que focar e treinar bastante para estar na seleção principal da modalidade futuramente”, disse Andressa.

Andressa Carvalho faz parte do programa “Parádesporto”, desde 2021, no polo localizado na Tuna Lusa Brasileira, na Almirante Barroso. A secretária titular da Seel, Ana Paula Alves, comemorou a notícia da convocação da atleta. “É com muita alegria que nós, do Governo do Estado, por meio da Seel, recebemos essa notícia da convocação de Andressa para integrar a Seleção Brasileira de base, isso é fruto do esforço e de todo trabalho realizado por ela, pelos professores, e por nós que apoiamos a valorização do esporte paralímpico no Estado. Estamos muito felizes”, disse a secretária.

Superação – Antes de conhecer a modalidade de vôlei sentado, a atleta jogava futebol e treinava capoeira, mas a sua carreira nas duas modalidades foram interrompidas por um grave acidente de moto em 2018, que ocasionou a amputação de uma das pernas. Sem saber o que fazer, e aceitar a nova realidade, a jovem teve muito apoio de sua família e amigos para voltar à rotina, e foi através do amigo do basquete de cadeira de rodas, Rafael Brito, que Andressa conheceu o vôlei sentado. “Por meio de um amigo meu, Rafael, que é atleta de basquete de cadeira de rodas, que me viu na rua e me passou o contato, fui lá conhecer o Vôlei no CIIC (Centro Integrado de Inclusão e Cidadania), gostei, me apaixonei e estou até hoje”, disse.

A paraense destaca a convocação como um símbolo de força e resiliência. “É importante porque mostra a minha força e resiliência depois de tudo que passei desde quando sofri o acidente. Eu não baixei a cabeça, tive uma mente forte para continuar e fazer o que eu gosto, que é o vôlei. Antes era com os pés, agora é com as mãos porque antes de jogar o vôlei, eu jogava futebol (risos). Mas eu estou muito feliz e a minha família sempre esteve comigo, me apoiando em tudo, principalmente a minha mãe, meu pai, que sempre esteve ali do meu lado quando eu mais precisava”, reiterou.

Convocação – A família comemorou muito a convocação para a Seleção Brasileira. A sua mãe, Margarete Maciel de Abreu Cardoso, falou do sentimento de orgulho. “Meu coração simplesmente transborda de alegria e imensa gratidão a Deus por todas as oportunidades que ele dá à minha filha. A convocação para fazer parte dos times e a convocação para também fazer parte da base da seleção brasileira de vôlei sentado me encheu profundamente de alegria. Eu me sinto fazendo parte de todo o processo, é claro que as minhas emoções como mãe e fã número 1 da minha filha é completamente diferente dos sentimentos dela. Mas estou aqui para o que der e vier, sempre falando palavras de incentivo, dando bronca, aplaudindo, torcendo sempre por todas as conquistas e dando meu ombro de mãe pra chorar e rir junto”, disse a mãe da atleta.

Parádesporto – É o desenvolvimento pelo Governo do Pará, por meio da Seel, que visa impulsionar o esporte adaptado no Estado, além de fomentar a integração dos paratletas de participarem de competições nacionais e internacionais. Em parceria com a Tuna Luso Brasileira, aonde é realizado os treinamentos e o desenvolvimento das modalidades paralímpicas, como por exemplo o vôlei sentado, o técnico Valdir Aguiar, ressaltou a convocação da atleta.

“Isso pra nós é uma satisfação muito grande, a Andresa sendo convocada. Uma pessoa esforçada, e nós estamos aqui pra dar esse apoio, e cada vez mais, esperamos que ela cresça, porque ela vai levar o nome do Pará, para fora, levando o trabalho do Parádesporto, no qual nós fazemos parte com essa parceria com a Seel. É uma satisfação muito grande, muita alegria da nossa parte vê ela sendo convocada”, disse o técnico do programa Parádesporto.

Fonte: Jessé Lima/ Ascom Seel – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/10/2024/08:28:40

