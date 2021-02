Com titulares poupados para final, Palmeiras perde do Atlético-MG no fim do Brasileiro

O técnico Abel Ferreira decidiu nesta quinta-feira poupar seus titulares para a final da Copa do Brasil. Pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, o time reserva armado pelo português encerrou sua campanha no torneio com derrota por 2 a 0 contra o Atlético-MG, no Estádio do Mineirão.

Com 68 pontos ganhos, o Atlético-MG termina na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, por sua vez, fica com 58 pontos e encerra no sétimo lugar. Os dois clubes já entraram em campo classificados à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Pela primeira final da Copa do Brasil, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Grêmio às 16 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena do Grêmio. Já o Atlético-MG, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, pega a URT às 18h15 do mesmo dia, no Mineirão.

O jogo – Em um início movimentado, Lucas Lima recebeu de Wesley e sofreu falta dura de Everson fora da área ao tentar driblá-lo – os palmeirenses pediram expulsão, mas o atleticano recebeu cartão amarelo. Na cobrança, Gustavo Scarpa bateu direto para boa defesa do goleiro adversário.

Com o passar do tempo, o ritmo diminuiu e os clubes foram capazes de criar novas chances apenas nos minutos finais do primeiro tempo. Após receber passe de Lucas Lima, Wesley dominou dentro da área e finalizou diante de Everson, que defendeu e ainda foi salvo pela trave.

Após tomar um susto, o Atlético-MG respondeu imediatamente e também levou perigo no final do primeiro tempo. O centroavante Diego Tardelli escapou em velocidade pelo lado esquerdo do gramado e, de dentro da área, chutou para boa defesa do goleiro Vinícius.

O time da casa voltou atento para a etapa complementar e chegou ao ataque de forma consistente duas vezes logo no início. Na primeira, lançado pela esquerda, Marrony finalizou e acabou parado por Vinícius. Pouco depois, Keno cruzou da esquerda e Hyoran cabeceou à direita da meta adversária.

Aos 33 minutos, pouco depois de Vinícius salvar chute de Igor Rabello, o Atlético-MG conseguiu inaugurar o marcador. Em jogada pela esquerda, Keno cruzou diante de Kuscevic. De cabeça, Jair se antecipou a Renan e acertou o canto do goleiro palmeirense.

O Atlético-MG encerrou o placar aos 43 minutos do segundo tempo. Em nova jogada pelo lado esquerdo, Keno cruzou na medida para Eduardo Sasha desviar sutilmente na primeira trave. O Palmeiras, com dificuldades para criar, não conseguiu dar trabalho a Everson, apesar da entrada de Gabriel Veron.

