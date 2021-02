Bahia vence time reserva do Santos e se classifica para a Sul-Americana

O Bahia venceu o time reserva do Santos por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, na Fonte Nova, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Rossi e Alex (contra).

Com a vitória, o Tricolor de Aço sobe para a 14ª colocação e vai para a Sul-Americana. O Peixe, já classificado para a Pré-Libertadores, termina o Brasileirão em oitavo.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Santo André no domingo, no Canindé, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Bahia visitará o Salgueiro, pela Copa do Nordeste, no mesmo dia.

O Peixe seguirá com o auxiliar Marcelo Fernandes e time alternativo diante de Santo André e Ferroviária. Com os titulares, o novo técnico Ariel Holan deve estrear no clássico contra o São Paulo, dia 6, no Morumbi.

O jogo – A partida começou equilibrada, mas o Bahia contou com Rossi para abrir o placar. Na primeira chance, o atacante parou em João Paulo. Na segunda, acertou lindo voleio aos 14 minutos para colocar os mandantes na frente.

Depois do gol, o Santos melhorou e mereceu ao menos o empate antes do intervalo. Vinicius Balieiro (duas vezes) e Arthur (Gomes) desperdiçaram oportunidades claras.

Ângelo, com apenas 16 anos, foi o melhor do Peixe nos primeiros 45 minutos. O atacante deu muito trabalho ao Tricolor de Aço.

No segundo tempo, o Santos se lançou ainda mais o ataque com Gabriel Pirani na vaga de Fernando Pileggi e passou a dar mais espaço aos contra-ataques do Bahia na Fonte Nova.

Aos 13 minutos, Rodriguinho teve boa chance e parou em João Paulo. Quando o placar marcava 16 jogados, Bruno Marques ganhou pelo alto e cabeceou por cima.

A partida perdeu em intensidade e emoção nos minutos finais. O auxiliar Marcelo Fernandes rodou o elenco do Santos, deu chance a garotos e terminou a partida sem volantes, mas não foi o suficiente.

Já nos acréscimos, Thiago aproveitou erro de Luiz Felipe para disparar sozinho e cruzar. Alex desviou contra. 2 a 0, Bahia com os três pontos e a vaga na Sul-Americana.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Ivan Storti/assessoria)25/02/2021 22:44

