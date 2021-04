Com trigo em alta, pão francês sobe e quilo passa de R$ 11 no Pará

(Foto:Cláudio Pinheiro / O Liberal) – Como a matéria prima é uma commodity, sofre influência externa, como a alta do dólar, clima de chuva, frio e a própria pandemia

A alimentação básica tem ficado cada vez mais cara, e os consumidores sentem as altas no bolso. Um dos itens indispensáveis na mesa do paraense é o pão, que, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), ficou 4,63% ao longo dos últimos 12 meses.

Em março de 2020, o alimento custava uma média de R$ 10,56 o quilo, e ficou em cerca de R$ 11,06 em março de 2021. Já no primeiro trimestre deste ano, o reajuste foi de 0,64%.

Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan), André Carvalho, como a matéria prima é uma commodity, ela sofre muita influência externa, como a alta do dólar, clima de chuva, frio e a própria pandemia. Todos esses fatores, diz ele, contribuem para a alta do trigo e, consequentemente, afetam o preço do pão e de outros produtos derivados da matéria prima.

“A alta do trigo nos últimos meses foi em torno de 20%, mas fizemos um esforço sobrenatural para não repassar esse aumento na integralidade para o consumidor final. Infelizmente, no momento, ainda não conseguimos ver um cenário positivo. Não sabemos até quando conseguiremos não repassar essa diferença do reajuste”, afirma o especialista.

A advogada Larissa Duarte, de 31 anos, está entre tantos consumidores que sentiram o impacto das altas, mesmo não comprando pão todos os dias. “Está bem mais caro. Hoje, com R$ 4 eu não compro nem quatro pães. E o de forma aumentou muito também. Tento driblar comprando itens mais baratos, como a tapioca”, conta.

Pão será vendido no quilo

Uma portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), publicada na última sexta-feira (23), determina que, a partir do dia 1° de junho, o tradicional pão francês, ou pão de sal, deverá ser comercializado com o preço do quilo do produto fixado próximo ao balcão de venda, em local de fácil visualização pelo consumidor.

Além disso, o preço deve ser grafado com dígitos de pelo menos cinco centímetros de altura. O texto ainda acrescenta que a balança a ser utilizada na hora da comercialização deve ter um medidor com divisão igual ou menor a cinco gramas, além da indicação de peso e preço a pagar.

“Desde 2006 o Inmetro lançou uma portaria determinando que o pão francês fosse vendido somente por quilo, e agora houve a consolidação dessa portaria. Para o consumidor, é muito mais justo, pois independe se a unidade do pão tem 40g ou 50g, ele sempre irá pagar pelo que está levando”, argumenta o presidente do Sindipan, André Carvalho.

Por:Elisa Vaz

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...