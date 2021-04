Eletricista é preso sob acusação de maus-tratos a animais em Altamira

Vizinhos passaram a suspeitar do acusado após a ocorrência de mortes de animais com as mesmas características – (Foto:Reprodução portal Confirma Notícia)

O eletricista Jackson Mota, de 26 anos, foi levado à Seccional Urbana de Altamira acusado de maus-tratos de animais. Segundo denúncias, ele usava uma arma de pressão para machucar ou matar os animais. A última agressão atribuída a ele aconteceu no dia 25 deste mês, no bairro de Brasília, quando um gato apareceu morto com sinais de ferimentos de espingarda. Vizinhos de Jackson relataram à polícia ter ouvido o barulho do artefato.

Há três semanas um outro animal foi morto nas mesmas circunstâncias, o que levou os denunciantes a suspeitarem do eletricista. Ele foi apresentado na unidade policial e prestou depoimento. Como define agora a Lei 9.605 / 98, ele permanecerá preso e ai responder pelo crime de maus tratos de animais, previsto no art. 32.

A lei, que previa a liberação do autor do delito após assinatura de um Termo Circunstanciado, agora determina o cumprimento de pena de detenção, de dois a cinco anos, além de multa para quem maltratar animais domésticos.

