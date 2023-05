24º BPM prende trio suspeito de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma

(Foto: PMPA) – Uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar, (24º BPM), unidade vinculada ao Comando de Policiamento da Capital II, (CPC II), prendeu três suspeitos de porte ilegal de arma de fogo e apreendeu drogas em uma ação realizada na manhã da última segunda-feira, (29), em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

A PM recebeu a informação de que um suspeito estaria comercializando entorpecentes na Passagem Dalva, no bairro do Coqueiro, e que estaria portando armas e munições na residência dele. Uma equipe foi enviada até o local para averiguar e encontrou o homem, além de um casal, no imóvel. Durante abordagem, foram identificadas uma metralhadora .40, um carregador, um revólver calibre 32 com numeração raspada, além de 6 munições calibre 32, 15 munições de calibre .40, 20 de calibre 9 milímetros e 5 rádios comunicadores. Também foram apreendidos 2 quilos e 200 gramas de substância análoga à maconha em tabletes.

Os suspeitos foram conduzidos, juntamente com as apreensões, para a Delegacia da Cabanagem para serem realizados os procedimentos cabíveis.

Fonte: PMPA/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 30/05/2023/15:54:49

