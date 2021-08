Com um a menos, Flamengo goleia o Grêmio na Copa do Brasil

O Flamengo mostrou sua força nesta quarta-feira ao golear por 4 a 0 o Grêmio, em Porto Alegre. Com o resultado, os rubro-negros ficaram muito perto da vaga nas semifinais da Copa do brasil.

O Grêmio foi melhor no primeiro tempo e ficou com um jogador a mais quando Isla foi expulso. Contudo, na etapa final, o Flamengo surpreendeu, foi melhor e marcou com Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho.

Flamengo e Grêmio duelam no confronto de volta no dia 15 de setembro, no Maracanã. Os rubro-negros podem perder por três gols de diferença que mesmo assim avançam na competição.

O jogo – O confronto começou equilibrado, com as duas equipes em busca do ataque. Só que a primeira chance de gol aconteceu aos 13 minutos. Alisson tabelou com Borja e mandou perto do gol de Diego Alves.

O lance animou os donos da casa, que tiveram momento de domínio em campo. No entanto, o Flamengo suportou bem a pressão do Grêmio. Depois, o duelo passou por uma fase nervosa, com muitas disputas mais ríspidas.

A correria das equipes resultou na saída de dois jogadores, um de cada time. Douglas Costa e Bruno Henrique sofreram lesões musculares e acabaram substituídos.

Na parte final, o Flamengo teve mais posse de bola e chegou a assustar em alguns chutes. Só que antes do intervalo, os rubro-negros ficaram com um jogador a menos após Isla receber o segundo cartão amarelo e ser expulso. O Grêmio ainda desperdiçou boa chance com Ferreirinha, mas teve que se contentar com a igualdade.

No segundo tempo, os visitantes surpreenderam com postura ofensiva. Tanto que o Flamengo quase abriu o placar com três minutos. Michael chutou cruzado e viu Gabriel Chapecó fazer grande defesa. Só que aos sete minutos, os rubro-negros marcaram em Porto Alegre. Após escanteio, a bola chegou em Bruno Viana, que mandou para a rede.

O Grêmio acordou com o revés. Tanto que os donos da casa quase empataram aos nove minutos. Rafinha achou Alisson na área e o meia acertou o travessão. Depois, Borja parou em defesa de Diego Alves.

O Flamengo se segurava com uma boa marcação e teve grande chance de ampliar aos 29 minutos. Em avanço rápido, Michael tocou para Éverton Ribeiro na área, mas o meia acertou a trave. Só que aos 39, Michael recebeu passe e chutou sem chance para Gabriel Chapecó.

Nos minutos finais, os cariocas se fecharam de vez. O Grêmio mostrou todo o nervosismo do segundo tempo e viu Vanderson ser expulso. Para piorar, o Flamengo ainda marcou o terceiro aos 45 minutos, com Rodinei.

Nos acréscimos, Michael foi derrubado na área. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti. Vitinho cobrou para marcar o quarto e dar números finais em Porto Alegre.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)

25/08/2021 22:44

