Paysandu vence o Cuiabá e está em vantagem na final da Copa Verde

Em um jogo dominado pelo Cuiabá, o Papão soube ser mais efetivo e garantir o gol, marcado por Nicolas, para buscar o tri(Foto:AssCom Dourado)

O Paysandu está em vantagem para conquistar o título da Copa Verde. Isso porque o time bicolor venceu o Cuiabá por 1 a 0, na primeira partida realizada na Arena Pantanal, na noite desta quinta-feira. O gol foi marcado pelo artilheiro do Papão na temporada, o atacante Nicolas. Ele soma agora 12 gols.

Para o jogo da volta, que será na quarta (20), às 21 horas, no Mangueirão, em Belém (PA), o Paysandu pode empatar que conquista o terceiro título da Copa Verde. Se o Cuiabá vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Pressão do Dourado

Mas o gol da vantagem só iria sair no segundo tempo. Na primeira etapa, o Cuiabá pressionou o Paysandu, mostrando a força do time de Série B contra um que disputa a Série C. Com um minuto, Paulinho cobrou escanteio e Edinei desviou de cabeça para quase abrir o placar na Arena Pantanal. Depois, Marino finalizou de fora da área e a bola passou perto do gol. Depois, Felipe Marques roubou a bola e chutou forte para o gol. Para a sorte bicolor, Giovanni estava atento e fez boa defesa.

Papão só chutou uma vez

O Paysandu só conseguiu chutar para o gol aos 26 minutos do primeiro tempo. Nicolas recebeu, puxou para o meio e tocou para Vinícius Leite. O atacante ajeita, mas chuta pra fora.

Substituição no Dourado

Ainda no primeiro tempo, o Cuiabá precisou mexer. Marino sofreu uma falta de Tomas Bastos, que levou amarelo, e acabou sem condição para voltar a jogar. Escudero assumiu a posição.

Papão com dificuldade

O Paysandu não conseguia achar espaço para sair jogando. Tentava trocar passes, mas a marcação e o recuou do Cuiabá acabava bloqueando as jogadas. Já o Cuiabá distribuía as jogadas. Só faltou caprichar na hora de finalizar.

Segundo tempo

Os times voltaram sem qualquer mudança do intervalo. O Cuiabá continuou jogando do mesmo jeito e, assim como no primeiro, o time mato-grossense teve chance de abrir o placar na Arena Pantanal. O Paysandu tentou sair para o ataque mas sem sucesso.

Troca bicolor efetiva

Aos 10 minutos, o técnico Hélio dos Anjos decidiu fazer a primeira substituição. Leandro Lima entrou no lugar de Tomas Bastos, que não correspondeu ao que era esperado. Mas Leandro Lima sim.

Gol do Paysandu

Aos 23 minutos, o meia cobrou uma falta e mandou na área. Nicolas sobe e, de cabeça, abre o placar para o Paysandu na Arena Pantanal. O gol veio no momento que o Papão começava a crescer na partida e saiu da cabeça do artilheiro. Nicolas chegou ao 12º gol na temporada.

Dourado vai pra cima

O Cuiabá teve chance para empatar, mas o time paraense contou com a boa defesa do goleiro. A jogada começou com Paulinho. Ele mandou para Léo na área. O lateral chutou cruzado. A bola desvia em Victor Oliveira e Giovanni espalma.

Expulsão no Cuiabá

O jogo teve seis minutos de acréscimos e foi de ambos os times tentando balançar as redes. Mas o que marcou foi a expulsão de Léo, que derrubou Vinícius Leite perto da área. Como já tinha amarelo, levou o segundo, e veio o vermelho.

Ficha técnica

CUIABÁ X PAYSANDU

1º JOGO DA FINAL DA COPA VERDE

Local: Arena Pantanal – Cuiabá (MT)

Cuiabá: Victor Souza; Léo, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho (Alex Ruan); Marino (Escudero), Escobar, Alê, Toty (Gutierrez); Jefinho e Felipe Marques

Técnico: Marcelo Chamusca

Paysandu – Giovanni; Tony (Bruno Oliveira), Micael, Victor Oliveira e Bruno Collaço; Wellington Reis, Caíque Oliveira (Thiago Primão), Tomas Bastos; Nicolas, Vinícius Leite e Elielton

Técnico: Hélio dos Anjos

Cartão Amarelo: Escobar, Léo (Cuiabá); Tomas Bastos, Elielton, Vinícius Leite (Paysandu)

Cartão vermelho: Léo (Cuiabá)

Gol: Nicolas (23’/2ºT)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro – MTR/GO

Assistente 1: Cristhian Passos Sorence – AB/GO

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha – AB/GO

Quarto Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao – AB/GO

Quinto Árbitro: Hugo Savio Xavier Correa – AB/GO

Árbitro de Vídeo: Elmo Alves Resende Cunha – MTR/GO

Assistente de Árbitro de Vídeo 1: Jefferson Ferreira de Moraes – AB/GO

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Edson Antonio de Sousa – AB/GO

Observador de VAR: Cláudio Vinícius Cerdeira – CBF/BR

Por:ORM/Andreia Espírito Santo

14.11.19 23h09

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...