Com um jogador a mais, Fluminense para no Ceará e perde no Castelão

O Fluminense voltou a esbarrar no problema de criação e, mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo, perdeu para o Ceará: 1 a 0, neste domingo, no Castelão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Não faltou luta ao Fluminense. A questão foi a dificuldade para superar a marcação do Ceará. O Flu insistiu muito nas bolas levantadas para área. A alta dupla de zaga cearense levou a melhor. Com um jogador a menos, os donos da casa se fecharam bem e seguraram a vitória – já venciam quando Gabriel Dias foi expulso, aos 28 minutos.

O Fluminense amarga segunda derrota seguida seguida – já havia perdido para o Santos – e não consegue entrar no G-6. O clube carioca está na oitava colocação, com 39 pontos. O Ceará, por sua vez, interrompe uma sequência de sete rodadas sem vencer (foram duas derrotas e cinco empates) e ganha fôlego na luta para escapar do rebaixamento: pulou para 36 pontos e para 11º lugar, no momento.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Sport, no Maracanã, sábado, às 21h (horário de Brasília). O Ceará tem mais um compromisso em casa, contra o Cuiabá, no Castelão, às 20h30 (de Brasília).

O Ceará conseguiu dar o bote logo no começo do jogo. Aos três, Nino, que voltou a ser titular, chegou atrasado e tocou em Jael na área. Pênalti. Aos seis, Vina deslocou Marcos Felipe e fez 1 a 0. O Fluminense precisou sair mais. Entretanto, encontrava dificuldade para criar. A primeira chance tricolor foi aos 24, quando Abel Hernández recebeu cruzamento, girou e chutou para fora, mas sem tanto perigo.

O Fluminense ficou em vantagem numérica ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos. Gabriel Dias deu uma entrada dura em Marlon. O VAR, José Claudio Rocha Filho (SP), recomendou a revisão do lance. O árbitro Raphael Claus (SP), então, expulsou o lateral-direito. Tiago Nunes tirou o centroavante Jael e colocou Igor no Ceará.

O clube carioca passou a pressionar, mas insistia em cruzamentos e parava na alta zaga do Ceará. Os donos da casa recuaram e demoraram a ameaçar em contra-ataque. No fim do primeiro tempo, Erick recebeu de Vina e chutou para fora. Nos acréscimos, Abel Hernández finalmente ganhou pelo alto e cabeceou para fora, com perigo, na melhor chance do Fluminense na etapa inicial. Samuel Xavier ainda desceu pela direita e chutou cruzado. João Ricardo espalmou.

Marcão voltou para o segundo tempo com duas mudanças, na tentativa de colocar o Fluminense ainda mais para frente. Ele colocou Gustavo Apis e Fred, que retornou de contusão após três semanas. Saíram André e Caio Paulista.

O Flu, com mais posse de bola, buscava furar a retranca do Ceará. Após cruzamento da direita, Apis finalizou para fora. Depois foi a vez de Fred cabecear para fora. O clube carioca chegou a marcar, com Lucca, após bola recuperada na intermediária, mas o atacante, que entrou no segundo tempo, estava impedido.

O Ceará respondeu com Rick, que entrou no time. Ele obrigou Marcos Felipe a salvar. O Fluminense ensaiou uma pressão na reta final. Bobadilla, que entrou no lugar de Abel, quase empatou, mas o Tricolor Carioca amargou mesmo a derrota.

