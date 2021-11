Grêmio vence o Bragantino e segue vivo na luta contra o rebaixamento do Brasileirão

O Grêmio ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, pela 33ª rodada da primeira divisão, o Tricolor Gaúcho derrotou o Red Bull Bragantino por 3 a 0, em casa.

Com a vitória, a equipe do técnico Vagner Mancini subiu para a 18ª colocação, com 32 pontos, quatro a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z4. Já o Massa Bruta estacionou nos 52, em quarto lugar.

Agora, o Grêmio volta a campo no sábado, às 19 horas (de Brasília), quando visita a já rebaixada Chapecoense. No mesmo dia, o Bragantino encara o Athletico-PR pela final da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para às 17h, no estádio Centenário, em Montevideo.

O jogo – Precisando vencer, os anfitriões partiram para cima desde o apito inicial. Dessa forma, não demorou para os gaúchos abrirem o placar. Com o relógio marcando apenas três minutos, o árbitro marcou pênalti após a bola bater no braço de Luciano na área. Na cobrança, Diego Souza parou em defesa de Júlio César, mas o goleiro deu rebote e o atacante não perdoou.

Aos 33, Campaz partiu em velocidade pela esquerda e acionou Ferreirinha dentro da área. O atacante, então, apenas rolou para Lucas Silva, que encheu o pé para ampliar. Quatro minutos depois, Jhonata Robert arriscou do meio da rua e anotou um golaço.

Mesmo com o placar elástico, o Tricolor seguiu apertando. Aos 45, Campaz recebeu de Rafinha e bateu forte. Atento, Júlio César espalmou. No lance seguinte, o goleiro voltou a trabalhar, dessa vez em cabeçada de Thiago Santos.

Já na segunda etapa, o Grêmio tirou o pé do acelerador e apenas administrou a vantagem. Do outro lado, o Bragantino assustou apenas aos 45 minutos. Alerrandro saiu cara a cara com Brenno e tocou por cobertura. Em cima da linha, Kannemann chegou de carrinho e tirou. A bola ainda tocou no travessão antes de ser afastada de vez pela defesa gremista.

Gazeta Esportiva (foto: Lucas Uebel/assessoria)

16/11/2021 18:59

