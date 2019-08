Comandante da Guarda Municipal de Castanhal é preso em ação da Polícia Civil

Até o final da manhã desta terça-feira 18 pessoas já foram presas (Foto:Ary Souza/O Liberal)

José Marinaldo Luiz da Silva está entre os 19 presos na manhã desta terça-feira (20), todos da instituição

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (20) 19 integrantes da Guarda Municipal de Castanhal, entre eles José Marinaldo Luiz da Silva, atual comandante da instituição.

Os agentes são acusados de envolvimento na morte do adolescente Matheus Souza da Silva, de 17 anos, assassinato em 22 de abril do ano passado, em Castanhal.

A operação deflagrada cumpre mais de 50 mandados judiciais, entre prisões preventivas e temporárias, e buscas e apreensões.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Belém, Ananindeua, Castanhal, São Francisco do Pará, Igarapé-Açu, São Domingos do Capim e São Miguel do Guamá.



José Marinaldo Luiz da Silva (ao centro) é o atual comandante da Guarda Municipal de Castanhal (Ary Souza / O Liberal)

Ao todo, a operação conta com 30 alvos nos sete municípios .

Denominada de operação Modelo, a ação policial mobiliza 140 policiais civis sob coordenação da Divisão de Homicídios e supervisão da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), da Polícia Civil.

Com os presos na ação da Polícia Civil foram apreendidos armamentos e munições Com os presos na ação da Polícia Civil foram apreendidos armamentos e munições (Divulgação)

Os nomes dos presos até o momento:

1. Rodrigo Cunha Valente

2. Anderson Boaventura da Silva

3. Wangles Leite Tavares

4. Danilo da Costa Garcia

5. Ewerton Paulo Rodrigues da Silva

6. Samuel Piedade Barbosa

7. Alexandre Farias de Novaes

8. Adailson da Silva Oliveira

9. João Luiz Silva de Castro

10. Thiago Silva Ribeiro

11. Darlei Lima de Moura

12. Elias Fabiano de Carvalho Gomes

13. Ricardo Benedito Lameira Junior

14. Raimundo Mailson Pereira Couto

15. Wagner Wanzeller Evangelista

16. Ronieri Ferreira Bezerra

17. Carlos Augusto Rufino da Silva

18. José Marinaldo Luiz

19. Tarcísio Alves de oliveira

