‘Cometa do Diabo’ se aproxima da Terra e será visível no Brasil

(Foto: Reprodução)- Um dos mais brilhantes, o “Cometa do Diabo” já pode ser observado no Hemisfério Norte, com a ajuda de instrumentos. Ele se torna visível no céu noturno e a previsão é que em breve os brasileiros poderão observar o corpo celeste 12P/Pons-Brooks, mais precisamente entre os dias 19 ou 20 de abril, quando o brilho estará com maior potência.

Ele foi descoberto 1812 pelo astrônomo francês Jean-Louis Pons e recebeu o singelo apelido por conta dos “chifres” de gás que se formam na cauda. Ele é uma espécie de vulcão que, em vez de lava, expele compostos como metano e amônia, e tem pelo menos 17km de diâmetro formados por gelo, poeira e pequenas pedras. Em erupção, ele expele nuvens de gás pelas rachaduras, deixando um rastro por onde passa. Por conta disso, os gases formam um rastro que se assemelha a um par de chifres.

Ele, que é do tipo Halley, vem sendo monitorado desde 2022 e foi lentamente ganhando brilho e se tornando mais ativo em 2023. Segundo a Nasa, ele está perto da Terra, mas não há possibilidade de se chocar com nosso planeta.

Embora fique mais visível no próximo mês, em algumas regiões, como em locais onde há maior poluição, é indicado o uso de aplicativos de smartphones para auxiliar na observação. Muitos podem ser encontrados de forma gratuita na internet.

Já em locais de céu mais limpo, a observação pode ser a olho nu ou com auxílio de telescópios e binóculos.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2024/13:30:55

