Mulher com bebê no colo é empurrada de carro em movimento na BA e ex-companheiro é suspeito; VÍDEO

Mulher com bebê no colo caiu de carro em movimento na Bahia e ex suspeito de empurrão foi indiciado por tentativa de homicídio — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Polícia Civil apurou caso ocorrido na cidade de Camaçari e informou que já concluiu inquérito. Homem foi indiciado por tentativa de homicídio e é procurado.

Uma mulher com o filho de três meses no colo foi empurrada de um carro em movimento na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro da mulher e pai da criança é suspeito e está foragido. Uma câmera de segurança flagrou a ação.[Assista abaixo]

Ainda segundo a polícia, o homem foi indiciado por ser apontado como autor do empurrão que resultou na queda e teve a prisão decretada pela Justiça. A tentativa de homicídio ocorreu em fevereiro deste ano, mas as imagens só começaram a circular na sexta-feira (15).

No vídeo, é possível ver que a mulher rola no chão e cai afastada do bebê que estava no colo. Em seguida, ela consegue se levantar e pegar a criança. Ambos sobreviveram.

A Polícia Civil informou que o inquérito, instaurado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Camaçari, foi concluído e remetido ao judiciário. O homem teve a prisão decretada pela Justiça.

Segundo informações de testemunhas, o suspeito trabalha em uma empresa de segurança em Camaçari. Ele e a mulher estavam separados. A vítima foi se encontrar com o ex-companheiro após um convite dele para uma conversa. Durante o diálogo, o homem teria a empurrado do carro em movimento.

Mulher com bebê no colo é empurrada de carro em movimento na BA e ex-companheiro é suspeito.

Fonte: Por g1 BA e TV Bahia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2024/13:47:17

