Sem gás de cozinha, homem morre ao ‘esquentar’ comida com álcool

Com a metade do corpo queimado ao cozinhar, ele teve uma parada cardíaca no momento em que fazia procedimento médico de raspagem (Foto:Reprodução: Metrópoles)

Stive Daves Alves dos Santos, de 33 anos, teve uma parada cardíaca e morreu na noite da última segunda-feira (5), depois de sofrer um acidente ao tentar aquecer alimentos com álcool. Ele não tinha dinheiro para comprar gás de cozinha e acabou improvisando com o líquido inflamável. A morte dele foi confirmada pela esposa, Chirlene Correia da Silva, ao G1 de Goiás.

O homem ficou com 50% do corpo queimado e estava internado desde a última sexta-feira (2). A esposa informou que Stive sofreu uma parada cardíaca quando passava pelo procedimento de raspagem, que é uma limpeza no ferimento para retirar resíduos.

(Móveis da casa queimados – Reprodução: Divulgação)

A imagem mostra como o fogo destruiu vários móveis da casa. Ela também contou que precisou da ajuda de amigos e familiares para fazer o velório do marido. O caso aconteceu no Jardim Bela Vista, em Goiânia.

