6 concursos federais estão abertos no Pará; saiba quais

Seis concursos estão com inscrições abertas no Pará. Desse total, cinco concursos são para preenchimento de vagas para professores na Universidade Federal do Pará (UFPA); e um concurso é para a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Ao todo, são ofertadas exatas 24 vagas, sendo que tanto a UFPA quanto a UFRA disponibilizam a maior remuneração de até R$ 10.481,64.

A Universidade Federal do Pará tem cinco concursos públicos abertos. Por exemplo, a instituição abriu inscrições que vão até abril para uma única vaga na função de Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para lotação no Campus de Bragança. É possível se inscrever até o dia 20 do próximo mês de abril, e o salário é de R$ 10.481,64. A vaga é para a disciplina de Linguística e Ensino-Aprendizagem em Língua Inglesa.

Oportunidade na UFPA em Altamira

A UFPA também anuncia o edital 82/2024 para concurso de Professor Auxiliar, com graduação em medicina. O cargo tem remuneração de até R$ 6.356,02, e as inscrições devem ser feitas até o dia 19 de abril. O edital informa que a remuneração mensal bruta do Professor Substituto portador do título de graduação será de R$ 3.412,63. Caso o candidato aprovado tenha título de especialista, a remuneração será de R$ 3.924,53; título de mestre, será de R$ 4.692,37 e título de doutor, será de R$ 6.356,02.

Já o edital UFPA 73/2024 disponibiliza duas vagas no cargo de Professor da carreira do magistério superior. O salário é de R$ 10.481,64. Esse edital informa que as duas vagas são para lotação no Instituto de Estudos Costeiros e no Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares.

O Instituto de Estudos Costeiros da UFPA (Iecos) é o resultado de uma política de interiorização da universidade, que criou diversos campi no interior do estado do Pará, entre eles o campus Bragança. O Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares funciona no campus da UFPA, no bairro do Guamá, em Belém.

Ainda, sobre a UFPA, a instituição abriu edital no dia 5 deste mês, para o concurso público de provas e títulos com preenchimento de duas vagas no cargo de Professor da carreira de Magistério Superior na classe Adjunto, em regime de dedicação exclusiva, com jornada de 40 horas semanais. A lotação neste cargo é para o Instituto de Geociências.

O cargo de Professor Adjunto exige graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado e tem remuneração de R$ 10.481,64.A UFPA também abriu oportunidades para a Escola de Aplicação, que tem tem concurso público para três vagas de Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Esse certame inscreve até o dia 9 de abril, e terá etapas de prova escrita dissertativa, seguida de leitura coletiva, prova didática, prova de memorial, prova prática e julgamento de títulos.

UFRA oferta vagas em 4 campi do interior

Por sua vez, a A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) informou que está reaberto o concurso público regido pelo edital de nº 01/2024 para 13 vagas e, ainda, formação de cadastro reserva em cargo de Professor Adjunto, para lotação nos campi de Capanema, Capitão Poço, Tomé Açu, Parauapebas, (Isarh) – Instituto Socioambiental e dos Recursos Hídricos e (Ispa) – Instituto de Produção e saúde Animal, esses dois últimos órgãos com sede em Belém.

O edital de nº 01/2024 informa que para o cargo é preciso ter graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado. O salário será de R$ 10.481,64, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00, auxílio-creche e pré-escolar no valor de R$ 321,00 para dependentes com idade inferior a 06 anos e vale-transporte conforme legislação vigente, por dedicação exclusiva.

