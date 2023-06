Comissão do CNMP contribui em resolução que regulamenta o empréstimo de urnas eletrônicas para processo de escolha de conselheiros tutelares

Norma foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral; processo de escolha será realizado em outubro

Nessa terça-feira, 13 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou uma resolução que trata do apoio da Justiça Eleitoral ao processo de escolha unificado de conselheiros tutelares. A decisão é resultado de uma proposta de minuta apresentada pelo Grupo de Trabalho do Conselho Tutelar da Comissão da Infância, Juventude e Educação (Cije) do Conselho Nacional do Ministério Público e de tratativas com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A resolução, aprovada durante sessão administrativa do TSE, regulamenta as diretrizes gerais para o apoio dos Tribunais Regionais Eleitorais no processo de escolha dos conselheiros tutelares. Assim, estabelece o empréstimo e o preparo das urnas eletrônicas para os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e para os municípios. O processo de escolha unificado de conselheiros tutelares de 2023, que deve ser fiscalizado pelo Ministério Público, acontecerá no dia 1º de outubro.

A sessão foi acompanhada pelos membros auxiliares da Cije, Mirella Monteiro e João Botega, pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e o pelo secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Silva.

Durante a 9ª Sessão Ordinária do CNMP, também realizada nessa terça-feira, 13 de junho, a Cije, que é presidida pelo conselheiro Rogério Varela, apresentou a 2ª edição do Guia de Atuação do Ministério Público na Fiscalização do Processo de Escolha do Conselho Tutelar. A nova versão acompanha as recentes mudanças normativas e serve como auxílio para a atuação dos membros do Ministério Público.

Conselho Tutelar

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar tem papel fundamental na proteção dos direitos da criança e do adolescente, devendo haver, pelo menos, um em cada município.

Grupo de Trabalho do Conselho Tutelar da Cije

Instituído em julho de 2022, o grupo de trabalho tem como objetivo elaborar e executar estudos sobre a atuação do Ministério Público na fiscalização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar e as possíveis alterações normativas voltadas à qualificação do atendimento prestado pelo órgão.

Confira a minuta da resolução aprovada.

(Foto:Reprodução)

Fonte: Wilson Ximenes Analista de Comunicação Sociall e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2023/17:28:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com