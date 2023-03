Comissões permanentes elegem seus presidentes; veja os nomes dos eleitos até agora

(Foto:Cleia Viana / Câmara dos Deputados) – Reunião da Comissão de Constituição e Justiça

Três comissões marcaram eleições para esta quarta-feira, dia 22

As comissões permanentes da Câmara dos Deputados elegeram nesta quarta-feira (15) seus presidentes, com mandato de um ano. Os partidos dos presidentes foram definidos previamente pelos líderes partidários. Neste ano, a Câmara criou cinco comissões permanentes por desmembramento das funções de outras já existentes.

As comissões de Defesa do Consumidor; de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Desenvolvimento Urbano marcaram as eleições de seus presidentes para esta quarta-feira (22): Desenvolvimento Urbano, às 10 horas, no plenário 16; de Defesa do Consumidor; às 10 horas, no plenário 8; e Direitos da Pessoa Idosa, às 13 horas, no plenário 12.

Confira os nomes dos que já foram eleitos:

Rui Falcão é eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

Comissão de Educação elege Moses Rodrigues para presidente

Deputado Zé Vitor é eleito presidente da Comissão de Saúde

Comissão de Desenvolvimento Econômico elege Félix Mendonça Júnior para presidente

Rodrigo de Castro é eleito presidente da Comissão de Minas e Energia

Comissão de Finanças será presidida pelo deputado Paulo Guedes

Comissão de Fiscalização Financeira elege Bia Kicis para presidente

Comissão de Viação e Transportes elege Cezinha de Madureira para presidente

Paulo Alexandre Barbosa é eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores

Comissão de Trabalho elege Airton Faleiro para presidente

José Priante é eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente

Luisa Canziani é eleita presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação

Heitor Schuch é eleito presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços

Fabio Garcia é eleito presidente da Comissão de Integração Nacional

Comissão de Previdência será presidida pelo deputado Fernando Rodolfo

Comissão de Turismo será presidida pelo deputado Romero Rodrigues

Sanderson é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública

Lêda Borges é eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

Zé Silva é o novo presidente da Comissão de Legislação Participativa

Marcelo Queiroz é eleito presidente da Comissão de Cultura

Luiz Lima é o novo presidente da Comissão do Esporte

Márcio Jerry é eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Amaro Neto é eleito presidente da Comissão de Comunicação

Comissão da Amazônia elege a deputada Célia Xakriabá

Luizianne Lins é eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos

Tião Medeiros é eleito presidente da Comissão de Agricultura

Bruno Farias presidirá a recém-criada Comissão de Administração e Serviço Público

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/03/2023/16:45:38

