Multas ambientais aumentam 169% em relação à média dos últimos quatro anos, diz governo

Autuações ambientais aumentaram 42% em todo o País (Foto:Mayke Toscano/Secom-MT)

Apreensões de bens e produtos relacionados às infrações ambientais também tiveram uma alta

De acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente, o número de autos relacionados a desmatamento e outras infrações contra a flora na Amazônia cresceu 169% entre janeiro e meados de março deste ano em comparação com a média registrada no mesmo período nos quatro anos anteriores.

As apreensões de bens e produtos relacionados às infrações ambientais também tiveram uma alta significativa de 157%, enquanto o número de embargos aumentou em 85%.

Essas medidas, segundo o governo federal, têm como objetivo descapitalizar os infratores e impedir que obtenham financiamento, além de restringir o comércio de produtos ilegais. Mesmo com a priorização de operações na região amazônica, as autuações ambientais aumentaram 42% em todo o país, na comparação dos primeiros 73 dias de governo deste ano (1º de janeiro a 14 de março) com a média registrada no mesmo período entre 2019 e 2022.

Além disso, as operações para retirar invasores de terras indígenas serão mantidas, como a que está sendo executada desde o dia 6 de fevereiro na TI Yanomami.

Até o momento, essa operação resultou na destruição de oito aeronaves e mais de 220 acampamentos de garimpeiros, além da apreensão de cerca de 22 toneladas de cassiterita (avaliadas em R$ 2,2 milhões) e de 12 mil litros de combustível, entre centenas de outros equipamentos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/03/2023/09:23:04 Com informações O Liberal.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...