Como fica o tempo no fim de semana das eleições municipais

Sol e tempo seco devem predominar em boa parte do país. Somente a região Norte deve ter acumulados significativos de chuva nos próximos dias.

Apesar do avanço de uma nova frente fria, o sol e o tempo seco devem predominar no Brasil neste fim de semana de eleições municipais.

A tendência é de aumento das temperaturas ao longo do fim de semana, com algumas cidades do Sudeste e Centro-Oeste podendo registrar novamente marcas próximas dos 40°C.

Apenas algumas regiões devem ter pancadas de chuva. De acordo com Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, somente a região Norte deve ter volumes mais expressivos de chuva.

“Rondônia, Acre e Amazonas podem ter chuva forte, mas, ainda assim, devem ser pancadas bem isoladas”, comenta.

De acordo com a Climatempo, a frente fria deve fazer com que a nebulosidade aumente em algumas regiões. Parte do litoral do Sul e do Sudeste e alguns locais do Nordeste podem ter chuva, mas sem grandes acumulados.

No Centro-Oeste e no Nordeste, a previsão é de tempo firme e muito quente. Já no Sudeste e Sul, de forma geral, a expectativa é de um dia de temperaturas mais amenas.

Sol e calor no sábado

No sábado (5), véspera das eleições municipais, o sol e o calor devem predominar no Brasil.

Temperaturas acima dos 35°C são esperadas para boa parte do Centro-Oeste. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cuiabá deve ter máxima de 40°C e Goiânia, de 39°C. Em Brasília, a expectativa é que os termômetros cheguem a 35°C.

Capitais do Nordeste, como Natal, Fortaleza e São Luís também devem ter tempo bastante seco e quente.

No Sudeste, a previsão é de tempo mais ameno. São Paulo deve ter um dia com muitas nuvens e máxima de 24°C. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, as máximas devem ser de 27°C e 28°C, respectivamente.

No Sul, o tempo fica bem mais fresco. Em Curitiba, a máxima não deve passar dos 15°C. Em Porto Alegre, os termômetros devem ficar na casa do 22°C.

Pancadas de chuva podem acontecer em várias cidades do Acre, Rondônia, Roraima e Pará. No litoral do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a previsão indica um dia nublado com condições de chuva fraca.

