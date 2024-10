Eleições 2024: Confusão em comício eleitoral termina com um morto e policial esfaqueado em MT; vídeo

A vítima foi identificada como Whadres da Silva Vieira, de 18 anos. — Foto: Reprodução

À polícia, uma testemunha informou que escutou pessoas gritando um jargão comum entre organizações criminosas durante a briga.

Um evento político acabou em uma briga generalizada e deixou um homem morto e um policial ferido no distrito de Nova Floresta em Porto Alegre do Norte, a 1.143 km de Cuiabá, nessa terça-feira (1°). A vítima foi identificada como Whadres da Silva Vieira, de 18 anos.

Câmeras de segurança de um comércio local registraram o momento da confusão. É possível ver que o policial militar se aproxima do carro para conversar com a vítima, mas momentos depois, é esfaqueado no rosto. O PM recua e atira na vítima, dentro do carro. (Veja vídeo no fim da matéria)

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta de 20h. A vítima estava no carro a mando de uma testemunha, para que não causasse conflito durante o evento político. Após os disparos, o policial foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado para um hospital municipal da região.

Já a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro do carro.

Às equipes, uma testemunha informou que, antes do conflito, escutou a vítima conversando com outros rapazes e dizendo que era da facção conhecida como Comando Vermelho (CV) e que “acertaria as contas” com o PM.

A testemunha também contou que escutou pessoas gritando a frase “ É um de nossos irmãos!”, momentos após os disparos. Segundo a polícia, o jargão é comum entre organizações criminosas.

Veja vídeo abaixo:

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2024/08:30:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...