Cantor da dupla Rick e Renner fala sobre acidente que sofreu em SC: ‘Agradeço a preocupação’

Cantor da dupla Rick e Renner sofre acidente em rodovia da Grande Florianópolis — Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação

Rick Sollo não se feriu. Ele teria perdido o controle do veículo por causa da chuva.

O cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, se manifestou sobre o acidente em que se envolveu na BR-282, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis na quarta-feira (2). Em um vídeo publicado nas redes sociais o músico explicou que estava indo para casa de campo em Santa Catarina quando perdeu o controle do carro. Ele estava sozinho e não se feriu.

“Agradeço a preocupação de todo mundo. Que deus nos ilumine e proteja sempre, acredito muito nisso”, disse (assista acima).

O artista bateu e subiu com o carro na mureta de proteção da rodovia. Segundo ele, chovia bastante no momento. O impacto danificou a frente do veículo.

Sollo estava a caminho da casa da residência que tem Rancho Queimado, na mesma região, quando houve o acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) organizou o trânsito na região.

O artista também esclareceu que não voltava de shows, mas que retornava a Santa Catarina após reuniões que havia participado em São Paulo.

“Ele [carro] bateu no guard rail, ele subiu no guard rail na verdade, aquela mureta de proteção. Graças a Deus não aconteceu nada”, disse o cantor no vídeo.

Conforme a PRF, a situação aconteceu no km 49, às 16h. O veículo cantor é uma Troller com placas de Ituporanga, no Vale do Itajaí.

