Como proteger conversas do WhatsApp com senha ou biometria — Foto: AFP

Usuários devem aproveitar os recursos de proteção do próprio celular para bloquear acesso às conversas dentro do aplicativo de mensagens. Ainda não é possível escolher uma senha para cada chat.

O WhatsApp anunciou na segunda-feira (15) que usuários do app de mensagens poderão proteger suas conversas específicas com senha ou biometria, como impressão digital ou facial.

O recurso permite ocultar um chat da tela inicial do WhatsApp, que é “transferido” para uma pasta segura, chamada “Conversas protegidas”.

“A funcionalidade é ótima para quem precisa compartilhar o celular com um familiar ou para aqueles momentos em que outra pessoa está segurando seu telefone no momento exato em que chega uma mensagem especial”, disse a empresa.

Como proteger suas conversas do WhatsApp

Abra o WhatsApp e toque no nome do contato ou de um grupo;

Depois, toque em “proteger conversa” (Chat lock);

Ative a forma de bloqueio do chat: “bloquear este chat com impressão digital/senha”;

Em seguida, confirme a proteção colocando a senha do celular ou a biometria (impressão digital ou facial);

Agora, para visualizar a conversa ocultada, arraste lentamente a caixa de entrada para baixo e insira a senha ou a biometria.

Segundo a empresa, quando ativada, a função também esconde automaticamente o conteúdo da conversa protegida nas notificações.

Por enquanto, não é possível personalizar a senha que protege suas conversas, mas a empresa já adiantou que, em breve, será possível definir uma credencial para cada chat.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 15/05/2023/09:10:20, Com informações do g1.

.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...