Matteus e Isabelle sobem no palco durante show de Joelma, dão beijão e e gaúcho se declara: “Atravessei o país atrás dela”; assista

(Foto:Reprodução) – O “BBB 24” pode ter acabado, mas parece que “Mabelle” continua firme e forte! Nesta sexta-feira (3), os ex-BBBs foram convidados de um show de Joelma em Manaus, onde subiram ao palco sob os gritos calorosos da plateia. Durante a apresentação, Alegrete chegou a se declarar para Cunhã.

Matteus chegou ao estado com uma recepção calorosa ainda ontem e logo se reuniu com a morena, com quem tem vivido um romance desde as últimas semanas do reality da TV Globo. Isabelle Nogueira e o ex-brother foram juntos a um show do Calypso e, além de conhecerem Joelma, os dois dançaram agarradinhos durante toda a performance nos bastidores.

Em certo ponto do show, a artista os convidou para subir no palco, onde eles protagonizaram um beijão a pedidos do público. “Que Deus abençoe vocês! Vocês são pessoas incríveis, tem um coração lindo demais. Estou apaixonada pelos dois, assim como vocês, né?!”, começou Joelma. “Vocês shippam eles?”, quis saber ela, o que levou os fãs à loucura.

Matteus, então, aproveitou a oportunidade para fazer uma bela declaração romântica à manauara. “Que responsabilidade, meu Deus do céu! Atravessei o país atrás dessa Cunhã aqui, agora já foi!”, disparou ele. “Agora já era! Provou da farinha daqui já era!”, brincou a vocalista do Calypso.

Matteus e Isabelle com Joelma pic.twitter.com/XRTQRdmFwK — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 4, 2024

Mabelle vive!!! Isabelle e Matteus dançando no show da Joelma pic.twitter.com/7DdS2GiRat — vitinho lindinho (@ovictoryuri) May 4, 2024

Mabelle vive! Com a benção de Joelma, Matteus se declarou para sua namorada Isabelle em um show desta madrugada. Joelma: "Vocês shippam eles?" A plateia vibra. Matteus: "Que responsabilidade, meu Deus do céu! Atravessei o país atrás dessa cunhã aqui, agora já foi!" Joelma:… pic.twitter.com/F0chsUskOz — Antenados (@canalantenados) May 4, 2024

– E Teve também beijo da Isabelle com o Matteus no show de manaus 👀 com direito a bênção da Joelma hahaha pic.twitter.com/dZbdVigkeK — Samuel Diniz 📸 (@eusamueldiniz) May 4, 2024

