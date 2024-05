Perseguidores empatam, e Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro após jogos de sábado

(Foto:Vítor Silva/Botafogo ) – O Botafogo vai passar a noite de sábado para domingo (6/5) na liderança do Campeonato Brasileiro-2024, mesmo ainda sem jogar. Isso porque os perseguidores que poderiam ultrapassá-lo empataram neste início de quinta rodada.

O Atlético-MG empatou em 2 a 2 com o Fluminense, no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, após sair perdendo por 2 a 0, e ficou na segunda colocação, com os mesmos 9 pontos do Botafogo e os mesmos seis gols de saldo, mas com um gol marcado a menos.

À noite, Red Bull Bragantino e Flamengo empataram em 1 a 1 no Nabi Abi Chedid. A equipe do interior paulista também chegou aos 9 pontos, mas tem saldo +4. O Flamengo, por sua vez, foi a 8 pontos, ficando na quarta posição no momento.

Neste domingo, o Botafogo só pode perder a liderança para o Athletico-PR (7) – que recebe o Vasco às 16h na Arena da Baixada – e para o próprio Bahia (7), adversário do Glorioso às 18h30 no Nilton Santos.

Internacional (7) e Cruzeiro (7), que se enfrentariam no Mineirão, não jogarão nesta rodada por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.

⚽ 5ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Fluminense 2×2 Atlético-MG

Red Bull Bragantino 1×1 Flamengo

4/5 – 21h – Corinthians x Fortaleza

5/5 – 16h – Vitória x São Paulo

5/5 – 16h – Athletico-PR x Vasco

5/5 – 18h30 – Botafogo x Bahia

5/5 – 18h30 – Cuiabá x Palmeiras

Adiado – Cruzeiro x Internacional

Adiado – Grêmio x Criciúma

Adiado – Juventude x Atlético-GO

📊 Classificação do Brasileirão-2024:

Classificação fornecida por Sofascore

Fonte:focaonet e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...