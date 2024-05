Quem é Estere, filha de 11 anos de Madonna que encantou o Rio e levou nota 10 da mãe e de Anitta no palco;vídeo

Madonna com as filhas gêmeas Estere e Stella, de 11 anos, adotadas no Malawi — Foto: Reprodução/Instagram

Uma das filha de Madonna roubou a cena na estreia do show especial da turnê Celebration, que marca os 40 anos de carreira da rainha do pop, na Praia de Copacabana. O público que lotou a orla, neste sábado, viu a menina Estere se apresentar ao som de “Vogue”, clássico do repertório da mãe. A jovem recebeu nota dez da diva pop e da cantora brasileira Anitta, convidada especial para o ato.

Aos 11 anos, Estere vestiu um macacão justo amarelo e preto e calçou botas que chegavam quase ao joelho para dançar o voguing, estilo que surgiu na cena underground de Nova York nos anos 1970, tornou-se popular nos 80 e hit global com a canção e o clipe “Vogue”, lançado por Madonna em 1990.

Enquanto a menina dançava, a mãe e Anitta davam nota 10 para a apresentação.



Estere é a filha mais nova de Madonna e tem uma irmã gêmea, Stella. As duas foram adotadas pela cantora em 2017, no Malaui, quando tinham 5 anos. Madonna tem outros quatro filhos: Lourdes, do relacionamento com Carlos Leon; Rocco, do casamento com o cineasta Guy Ritchie; David, que ela adotou com Ritchie; e Mercy.

No aniversário de 11 anos das gêmeas, Madonna lembrou o que sentiu quando as viu pela primeira vez:

“Nunca vou me esquecer da primeira vez que nos encontramos em Machinji. Seus olhos abraçavam o mundo, assim como nós abraçamos vocês e mantemos no coração”.

Estere roubou a cena, mas não foi a única a subir ao palco na estreia da turnê Celebration. Mercy James, por exemplo, tocou piano para acompanhar a mãe em “Bad girl”.

Estere não gosta só de voguing. Quando as gêmeas eram menores, Madonna postou as duas dançando ao som da cantora cabo-verdiana Cesaria Évora e funk.

No carro, a cantora registrou Estere e Stella tentando acompanhar “Olha a explosão”, de Mc Kevinho. Em outro registro, as meninas acompanham a mãe em “Bumbum Granada”, dos MCs Zaac e Jerry.

