Comunidades em áreas remotas no Pará devem receber 21 mil ligações de energia renovável em 2023, diz concessionária

Instalação de energia renovável no Pará. — Foto: Divulgação / Equatorial Pará

Ações de programa de acesso à energia elétrica devem focar no arquipélago do Marajó e representam investimentos de mais de R$ 1 bilhão, segundo a Equatorial Pará.

A concessionária de energia Equatorial Pará anunciou que fará 21 mil novas ligações com fonte renovável este ano, com investimentos de mais de R$ 1 bilhão.

Giogiana Freitas, gerente de geração, disse que áreas remotas, especialmente no arquipélago do Marajó, serão o foco principal do programa de universalização de energia, implantado desde 2017.

Segundo Freitas, as ações serão concentradas nos munícipios de Bagre, Oeiras do Pará e Curralinho. Para o segundo semestre, os alvos serão Juruti e Breves. O programa já passou por outras cidades como Melgaço, Portel, Prainha, Porto de Moz e Tucuruí.

“O foco é atingir moradores de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, assentamentos rurais, residentes em unidades de conservação, escolas e postos de saúde, por exemplo”, explica.

Até o final de 2022, o programa atingiu quase 15 mil famílias, de acordo com a empresa. O primeiro projeto, em caráter piloto, iniciou na reserva extrativista Verde Para Sempre, na cidade de Porto de Moz. Foram realizadas 2.334 ligações.

Em seguida, a escala do projeto aumentou e, neste ano de 2023, já está contratado ou em execução 21 mil ligações, segundo a concessionária.

A meta da concessionária é alcançar 154 mil ligações elétricas concluídas até 2030, com fonte renovável no estado, o que deve corresponder a aproximadamente 600 mil pessoas beneficiadas.

Energia solar

A Equatorial informou que o projeto utiliza como fonte a energia local, não centralizada e renovável, como é a solar.

O sistema é composto por estrutura metálica, com placas fotovoltaicas e bateria, que armazena a energia.

Geralmente, as faturas são geradas por trimestre, com consumo residencial de até 45 kWh, o que dá em torno de R$30 reais por conta. Para isso, a família também precisa estar cadastrada no programa da Tarifa Social.

Acesso à energia e cidadania

Com a chegada da luz elétrica, famílias passam a ter mais qualidade de vida e podem, por exemplo, ter geladeira para armazenar alimentos e tomar água gelada.

Maria Quaresma é coordenadora da Escola Alberto Filipe, na comunidade da Ilha de Salvação, em Melgaço. O município, que já obteve o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, recebeu as instalações.

“Nós vivíamos no escuro e não tínhamos como conservar alimentos. As pessoas das casinhas mais humildes também vão estar com esse sonho realizado de poder assistir televisão e ter uma geladeira”, diz.

Além de levar o acesso à energia, por meio do Programas de Universalização do Governo Federal, a concessionária também afirma que realiza nas comunidades palestras e cursos de capacitação profissional.

Entre os cursos ofertados estão o de confecção de biojoias e design de sobrancelhas. Em 2022, as atividades contaram com a participação de cerca de 580 pessoas. A intenção é incluir também cursos de informática e alfabetização de adultos.

“Quando as pessoas se profissionalizam com os cursos, podem passar a ter uma nova fonte de renda. Além da distribuição de energia, o projeto tem esse pilar social que é capaz de mudar a vida das comunidades”, afirma Giorgiana Freitas.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 Pará — Belém em 11/04/2023/17:43:52

